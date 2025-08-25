افتتاح ۹۴ طرح طی هفته دولت در شهرستان فهرج

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رهگویی بعد ازظهر دوشنبه در نشست خبری با تشریح برنامه‌های هفته دولت گفت: همزمان با هفته دولت ۹۴ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۴۲ میلیارد تومان در شهرستان فهرج افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: در هفته دولت غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برپایی میز خدمت، افتتاح جاده روستایی الله آباد، پاسخگویی به مسائل و مشکلات مردم، تجلیل از کارمندان نمونه ادارات شهرستان و دیدار چهره به چهره با مردم برنامه ریزی شده است.

رهگویی، ادامه داد: همچنین در این هفته بیش از ۲۰ طرح کلنگ زنی خواهیم داشت که مهم‌ترین آنها کلنگ زنی ساخت مدرسه در روستای ده نو بهزادی و کلنگ زنی رفع نقطه حادثه خیز پیچ رکن آباد از سمت برج معاذ به فهرج است.

فرماندار فهرج، در ادامه از برگزاری جشن میدانی محصول خرما به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص هفته دولت در این شهرستان نام برد و گفت: هدف ما از اجرای این برنامه که روز سه شنبه با حضور معاون استاندار در روستای دهنو شیخ علیخان برگزار می‌شود، شناسایی و معرفی کامل صنعت تولیدی شهرستان فهرج است.