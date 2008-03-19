چراغ سبز ورشو برای حضور نظامیان روسیه در لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پس از آنکه روز گذشته روزنامه "گازتا ویبورسزا" چاپ روسیه در گزارشی پیشنهاد داد که بهتر است نظامیان روسیه برای نظارت برعملکرد سپر موشکی آمریکا در کشورهای لهستان و جمهوری چک در این دو کشور حضور داشته باشند؛"دونالد تاسک" نخست وزیر لهستان مذاکره با روسیه در این باره را محتمل دانست.

نخست وزیر لهستان درحالی مذاکره با روسیه را برای نظارت نظامیان این کشوربرعملکرد سپر موشکی را محتمل دانسته که وزیران امورخارجه و دفاع آمریکا برای مذاکره با مقامهای بلندپایه روسیه درباره سپرموشکی هم اکنون در مسکو به سر می برند و بر اساس خبرهای ارسالی از مسکو، مذاکرات ابتدایی آنها با مقامهای کرملین بدون نتیجه پایان یافته است.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند ک این مسئله با مخالفت روسیه رو به رو شده است.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.