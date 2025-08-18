به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی‌جو شامگاه دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل استان با اشاره به افزایش آمار غرق‌شدگی اظهار کرد: شمار غرق‌شدگان سواحل مازندران در سال جاری به ۲۷ نفر رسیده که طبق گزارش پزشکی قانونی، ۲۲ نفر از آنان غیر بومی بوده‌اند.

وی با بیان اینکه ۱۱ مورد از غرق‌شدگی‌ها در ساعات شبانه رخ داده است، افزود: به دستور استاندار، گشت‌های شبانه در نقاط پرخطر برقرار شده و کنترل ورود و خروج شناگران به دریا در ساعات غیرمجاز افزایش یافته است.

حسینی‌جو ادامه داد: در طرح‌های امدادی امسال ۳۱۷ نفر از خطر مرگ حتمی نجات یافتند که ۸۵ درصد آنان غیر بومی بودند.

سرپرست معاونت استانداری با تأکید بر ضرورت ایمن‌سازی سواحل تصریح کرد: ۴۳۲ نقطه خصوصی در سواحل نیازمند استقرار نجات‌غریق هستند و در صورت بی‌توجهی به این بخش‌ها، هم جان گردشگران تهدید می‌شود و هم اقتصاد گردشگری استان آسیب خواهد دید.

وی همچنین به میزبانی مسابقات کشتی نونهالان در رامسر اشاره کرد و گفت: همزمانی این رویداد ورزشی با حضور انبوه مسافران ایجاب می‌کند دستگاه‌های اجرایی استان با هماهنگی و انسجام کامل در تأمین امنیت سواحل اقدام کنند.

حسینی‌جو در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات ساماندهی با هدف ایجاد محیطی امن و ایمن برای استفاده عموم مردم از دریا انجام می‌شود و اطلاع‌رسانی به مسافران درباره نکات ایمنی شنا و خطرات احتمالی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.