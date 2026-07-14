به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رجایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان اظهار کرد: حفظ جان مردم از هر اقدام دیگری مهم‌تر است و همه دستگاه‌های مسئول باید با حداکثر توان برای پیشگیری از حوادث و کاهش آمار غرق‌شدگی در سواحل همکاری کنند.

وی با تأکید بر لزوم ایمن‌سازی نقاط پرخطر افزود: در تمامی مناطق شنا ممنوع باید تابلوها و علائم هشداردهنده به‌صورت کامل و در محل‌های مناسب نصب شود تا از ورود افراد به این نقاط و وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

سرپرست فرمانداری نور با اشاره به مسئولیت مراکز اقامتی و گردشگری در تأمین امنیت مسافران، تصریح کرد: تمامی هتل‌ها، مجتمع‌های اقامتی و مجموعه‌هایی که دسترسی مستقیم به دریا دارند، موظف به استفاده از نیروی ناجی غریق هستند و در صورت بی‌توجهی به این الزام، با متخلفان برخورد قانونی شده و واحدهای متخلف پلمب خواهند شد.

رجایی هدف اصلی ستاد ساماندهی سواحل را کاهش آمار فوتی‌ها و غرق‌شدگان عنوان کرد و گفت: جلسات این ستاد باید به‌صورت منظم و مستمر برگزار شود تا مشکلات و نواقص موجود در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و همکاری همه متولیان، می‌توان ایمنی سواحل شهرستان را ارتقا داد و از بروز حوادث ناگوار برای شهروندان و مسافران جلوگیری کرد.