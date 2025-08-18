رابطه رسمی منافقین با اسرائیل چگونه شکل گرفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روند شکل‌گیری ارتباط گروهک منافقین با رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد این همکاری‌ها در چند مرحله کلیدی و در کشورهای اروپایی و با حضور مقامات امنیتی آمریکایی و اسرائیلی انجام شده است.

اولین ارتباط:

بر اساس اطلاعات موجود، نخستین نشست میان منافقین و مقامات رژیم صهیونیستی در آذرماه ۱۳۶۷ در کشور ولز برگزار شد. در این جلسه، رژیم صهیونیستی با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی منافقین، در پی ارزیابی فضای جامعه عراق و ایران پس از جنگ بود.

دومین ارتباط:

دومین ملاقات میان دو طرف در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶ میلادی) در شهر منچستر انگلیس صورت گرفت. در این نشست، موساد به دلیل سابقه همکاری منافقین با دستگاه‌های اطلاعاتی عراق، به آنان اعتماد نداشت و خواستار اثبات حسن نیت آنان شد. در این راستا، مسئول شاباک، همه مقامات حاضر از منافقین را مورد بازجویی قرار داد.

سومین ارتباط و پیوند با مقامات آمریکایی:

در سال ۲۰۰۲، جلسه‌ای میان منافقین و ریموند تنتر، مقام سابق امنیتی آمریکا، برگزار شد. تنتر در این دیدار عنوان کرده است که اسرائیل روی جریان‌های بهایی و سلطنت‌طلب سرمایه‌گذاری کرده و در صورتی که منافقین بتوانند به این جریان‌ها خدماتی ارائه دهند، می‌توانند نظر اسرائیل را تغییر دهند.

پیوند رسمی با موساد:

پس از این دیدار بود که رابطه رسمی میان منافقین و موساد شکل گرفت و گروهک تروریستی مذکور از آن زمان تاکنون در خدمت رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند. گزارش‌ها حاکی است که در ستاد روابط خارجی منافقین، لیستی از دوستان این گروهک وجود داشته که رژیم صهیونیستی با عنوان «دوست اقدسی» در آن ذکر شده است. موساد در مواقع نیاز، از طریق ستاد روابط خارجی منافقین درخواست‌های خود را اعلام می‌کند.