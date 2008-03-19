قدس باید پایتخت اسرائیل باشد! / افزایش نفوذ ایران نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، جان مک کین روز سه شنبه با عبدالله دوم شاه اردن در شهر امان پایتخت این کشور دیدار و بر پایبندی خود به حمایت از روند به اصطلاح صلح تاکید کرد.

وی در کنفرانس مطبوعاتی خود دیدار با شاه اردن را ثمربخش و سازنده دانست وگفت که درباره همکاری دوجانبه اوضاع عراق، مناقشه اعراب و اسرائیل و روند صلح گفتگو کرده و برپایبندی کامل خود برای مقابله با چالشهای پیش روی منطقه تاکید کرده است.

مک کین با تاکید بر پایبندی خود به حمایت از روند به اصطلاح صلح درعین حال گفت : " تایید می کنم که قدس پایتخت اسرائیل باشد و حمایت از روند صلح را از مهمترین اولویتهای خود قرار خواهم داد تا جوانان فلسطینی و اسرائیلی با هم از صلح و امنیت برخوردار شوند".

مک کین مدعی شد : " ایران خطری است که منطقه را تهدید می کند، زیرا در امور داخلی عراق دخالت و از حزب الله و حماس حمایت می کند".

وی به وجود "موفقیتی امنیتی" در عراق در سال گذشته اشاره کرد و گفت : ادامه این روند نیازمند مقابله با چالشها با تمام توان از طریق حمایت از ارتش و پلس عراق است تا عراقی ها بتوانند امور کشور خود را خودشان به دست بگیرند.

مک کین همچنین از به ادعای خود "افزایش نفوذ ایران درعراق و حمایت نامحدود مالی و تسلیحاتی تهران از حزب الله ابراز نگرانی روز افزون کرد".

نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین با تکرار ادعاهای بی اساس سران کاخ سفید برضد ایران مبنی بر دخالت در عراق مدعی شد : "وضعیت آمریکا در عراق همچنان به خاطر مداخله ایران و ورود جنگجویان خارجی به این کشور با دشواریهایی روبرو است".

وی اشاره کرد : شبکه القاعده اخیرا به جذب دختران جوان عراقی برای اجرای عملیات مسلحانه و انتحاری روی آورده است.

مک کین بر "ضرورت موفقیت در عراق و برقراری امنیت" تاکید کرد و حوادث کنونی عراق را "اقداماتی طایفه ای و نه جنگ داخلی" توصیف کرد تا به این توجیه بر مسئولیت اصلی اشغالگران در به وجود آمدن چنین شرایط دشواری برای ملت عراق سرپوش بگذارد.

وی گفت : "اگر ازعراق خارج شویم نفوذ ایران به شدت افزایش خواهد یافت و همچنین تندروها از نفوذ بیشتری برخوردار خواهند شد و منطقه را در معرض خطر بزرگتری قرار می دهند که این امر به افزایش چالشهای امنیتی پیش روی آمریکا و تاثیر بر وجهه آن منجر خواهد شد".

نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا سپس در ادامه سفر دوره ای خود به خاورمیانه دیشب وارد فلسطین اشغالی شد و با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دیدار و گفتگو کرد و قرار است امروز با ایهود اولمرت نخست وزیر، ایهود باراک وزیر جنگ و زیپی لیونی وزیر امور خارجه این رژیم دیدار کند.