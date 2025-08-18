به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم فوتبال پرسپولیس و در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه شهدای قدس مقابل فجرسپاسی آغاز شد که این بازی با تساوی یک به یک خاتمه یافت. حسین شهابی (۱۴) برای فجر گل زد و علی علیپور (۵+۹۰) برای پرسپولیس گل زد.

پیروزی قربانی در نشست خبری بعد از این بازی گفت: طبیعتا شروع اینچنینی در لیگ برتر برای تیمی همچون ما که از لیگ یک به لیگ برتر آمده است، می توانست نقطه عطف باشد. با این حال از بازی فنی تیم بسیار راضی هستم. ما همانطور بازی کردیم که می خواستیم پرسپولیس عمل کند.

سرمربی فجر سپاسی شیراز یادآور شد: قبل از گل پرسپولیس، یک فرصت گلزنی را از دست دادیم و می توانستیم ۲ بر صفر شویم اما این اتفاق نیفتاد. ما طوری بازی کردیم که باعث شد پرسپولیس طبق ایده خودمان بازی کند. رفته رفته متوجه می شوید تیم ما چطور بازی می کند. از روی غرور نمی گویم بلکه ایمان دارم فوتبال زیبایی بازی خواهیم کرد.

قربانی درباره اینکه آیا بازیکنان پرسپولیس به طور کامل در لیست بودند باز هم فجر بازی زیبایی انجام می داد، گفت: اگر پیام نیازمند هم بود باز هم فجر همینطور بازی می کرد. با نهایت احترام به آقای هاشمیان و تیم پرسپولیس بازی را طوری پیش بردیم که دلخواه ما بود اگر تمام نفرات پرسپولیس هم بودند، بازیکنان ما همینقدر خوب بودند. ۱۷۰ روز دیگر بازی برگشت با پرسپولیس است.

سرمربی فجر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با شروین بزرگ و مهران موسوی به دلیل درگیری لفظی در جریان مسابقه برخورد خواهید کرد گفت: به هیچ عنوان دوست ندارم وضعیت تیم، پادگانی باشد و می خواهم با بازیکنانم رفیق باشم اما حالا که پرسیدید باید بگویم با هر دو نفر برخورد خواهم کرد و گربه را دم حجله خواهم کشت.