به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی مربی تیم ملی فوتبال ایران که برای تماشای بازی پرسپولیس و فجرسپاسی در ورزسگاه شهدای شهرقدس حضور داشتند پس از تساوی دو تیم در خصوص نارضایتی هواداران پرسپولیس از نتیحه مسابقه و شعارهایشان عایه عملکرد فنی تیم گفت: وحید هاشمیان مربی خیلی خوب و بادانشی است‌. به نظرم بازی اول است و پرسپولیس قطعاً خیلی بهتر خواهد شد و هواداران باید صبر و حوصله بیشتری داشته باشند.