۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

حمایت دستیار قلعه‌نویی از سرمربی پرسپولیس

حمایت دستیار قلعه‌نویی از سرمربی پرسپولیس

دستیار امیر قلعه نویی پس از تماشای بازی اول پرسپولیس در لیگ برتر از وحید هاشمیان حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رضایی مربی تیم ملی فوتبال ایران که برای تماشای بازی پرسپولیس و فجرسپاسی در ورزسگاه شهدای شهرقدس حضور داشتند پس از تساوی دو تیم در خصوص نارضایتی هواداران پرسپولیس از نتیحه مسابقه و شعارهایشان عایه عملکرد فنی تیم گفت: وحید هاشمیان مربی خیلی خوب و بادانشی است‌. به نظرم بازی اول است و پرسپولیس قطعاً خیلی بهتر خواهد شد و هواداران باید صبر و حوصله بیشتری داشته باشند.

مهدی مرتضویان

