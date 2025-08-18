هاشمیان: گلی که از فجر خوردیم کار ما را سخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم فوتبال پرسپولیس و در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه در ورزشگاه شهدای قدس مقابل فجرسپاسی آغاز شد که این بازی با تساوی یک به یک خاتمه یافت. حسین شهابی (۱۴) برای فجر گل زد و علی علیپور (۴+۹۰) برای پرسپولیس گل زد.

گل فجر کار پرسپولیس را سخت کرد

وحید هاشمیان در نشست خبری پس از این دیدار گفت: اولین بازی را امروز انجام دادیم. دیدار پر فراز و نشیبی بود. می دانستیم انگیزه فجر زیاد است. گلی که خوردیم کار ما را سخت کرد و باعث شد فجر بازی را ببندد و چشم به ضد حمله داشته باشد.

تلاش و انگیزه تیم خوب بود

سرمربی پرسپولیس افزود: وقتی می بریم همه چیز خوب نیست و وقتی هم نتیجه نمی گیریم همه چیز بد نیست. نکته مهم تلاش و انگیزه تیم تا آخرین لحظه بود که برای تیم ما خوب بود.