به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس امروز سه شنبه به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد: اروپاییها به دنبال تضمینهای امنیتی مشابه ناتو برای اوکراین هستند.
بر اساس اعلام این وبگاه، دونالد ترامپ و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای ارائه تضمینهای امنیتی شبیه ماده ۵ ناتو به اوکراین با هم موافق هستند.
این در حالیست که ماده ۵ اساسنامه ناتو حمله به یک عضو را حمله به همه اعضاء میداند.
این در حالیست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین و مقامات اروپایی در کاخ سفید گفت که اوضاع در کاخ سفید بسیار موفقیت آمیز پیش میرود.
وی افزود: ما روی توافقاتی که پس از دیدار با سران اتحادیه اروپا و زلنسکی حاصل میشود و به نشست سهجانبه با روسیه منجر خواهد شد؛ دل بستهایم.
رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه درباره برخی از موضوعات و مسائل باقیمانده با زلنسکی گفتگو کرده است؛ اظهار داشت: ما در جلسه با سران اتحادیه اروپا و زلنسکی درباره «تبادل احتمالی سرزمینها» بحث خواهیم کرد. در یک دوره زمانی مشخص، نه خیلی دور از الان، یک یا دو هفته، خواهیم فهمید که آیا میتوانیم این را حل کنیم یا این نبرد وحشتناک ادامه خواهد یافت. ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به آن پایان دهیم.
