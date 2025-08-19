به گزارش خبرنگار مهر، هادی جعفرزاده عصر سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته دولت با محوریت مشارکت مردمی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: امسال برنامه‌های هفته دولت با حضور پرشور و گسترده مردم در پروژه‌های عمرانی و مراسم افتتاحیه همراه خواهد بود.

وی افزود: مشارکت مردم یکی از مطالبات اصلی ستاد هفته دولت است که تأثیر بسزایی در افزایش کیفیت و غنای برنامه‌ها دارد. تجربه حضور مردم در دوران دفاع مقدس و به ویژه جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که مشارکت مردمی پشتوانه‌ای قوی برای عبور از بحران‌ها و رفع چالش‌هاست.

جعفرزاده همچنین بر نقش کلیدی رسانه‌ها و اصحاب قلم در تبیین فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌ها تاکید کرد و گفت: انعکاس اخبار و تصاویر فعالیت‌های عمرانی و اجتماعی می‌تواند در ایجاد نشاط و امید اجتماعی بسیار مؤثر باشد.

وی بر ضرورت تقویت تبلیغات محیطی در اماکن عمومی نیز تاکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی گسترده باید به گونه‌ای باشد که فضای هفته دولت به بهترین شکل در جامعه منعکس شود.

معاون عمرانی فرماندار آستانه اشرفیه همچنین درباره انتخاب کارمندان نمونه تصریح کرد: ارزیابی‌ها باید با شاخص‌های دقیق و منصفانه انجام شود تا انگیزه‌بخش و عادلانه باشد.

جعفرزاده در پایان، برنامه‌هایی چون دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برپایی میز خدمت، نشست‌های بصیرتی و یادواره شهدا را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته دولت برشمرد که با هدف ارتقای آگاهی عمومی و هم‌افزایی اجتماعی برگزار می‌شود.