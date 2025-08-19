https://mehrnews.com/x38Pv7 ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳ کد خبر 6565466 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳ بی احتیاطی یک راننده باعث سقوط خودرو به دریا شد چابهار - بی احتیاطی و بی دقتی یک راننده در چابهار باعث سقوط خودرو وی به دریا در اسکله پسابندر شد. دریافت 8 MB کد خبر 6565466 کپی شد مطالب مرتبط هزینه ۳۲۰۰ میلیاردی برای توسعه نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان وحدت تنها راه عزت، پیشرفت و استقلال مسلمانان آتشسوزی در تصادف کشنده و وانت نیسان در محور چمنبید ـ جنگل گلستان بزرگراه خاش - سراوان به پیشرفت ۳۵ درصدی رسید برچسبها دریای عمان سانحه تصادف چابهار
