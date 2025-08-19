  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳

بی احتیاطی یک راننده باعث سقوط خودرو به دریا شد

بی احتیاطی یک راننده باعث سقوط خودرو به دریا شد

چابهار - بی احتیاطی و بی دقتی یک راننده در چابهار باعث سقوط خودرو وی به دریا در اسکله پسابندر شد.

