به گزارش خبرنگار مهر، محمد ملک صبح سه شنبه در جلسه معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان با شرکت‌های استان در سنندج اظهار کرد: در این سفر هفت استان در جلسات مشترک حضور داشتند و تفاهم‌نامه‌های مهمی به امضا رسید که می‌تواند به گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی و تجاری میان استان کردستان و اقلیم کردستان عراق کمک کند.

وی افزود: روابط اقتصادی و فرهنگی میان مردم اقلیم و استان کردستان پیش از حمایت‌های دولتی نیز وجود داشته است و اکنون وظیفه دولت، تقویت و پشتیبانی از این تعاملات است.

معاون استاندار کردستان تصریح کرد: تولیدات و خدمات شرکت‌های بومی باید حمایت شوند تا زمینه ورود آنها به بازار اقلیم کردستان که ظرفیت بالایی برای همکاری دارد، فراهم شود.

ملک همچنین با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان استان گفت: تأمین مالی برای ساخت و تجهیز آزمایشگاه‌ها و حمایت از طریق صندوق‌های پژوهش و نوآوری، از جمله ضروریات توسعه علمی استان است.

وی تأکید کرد: رویکرد عدالت‌محور در توسعه کشور، فرصتی است تا کردستان با بهره‌گیری از نیروی انسانی جوان و توانمند خود در مسیر رشد علمی و اقتصادی قرار گیرد.