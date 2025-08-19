۹ زندانی جرایم غیرعمد در کردستان با مشارکت موقوفات آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد کاروند صبح سه شنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: ۹ زندانی جرایم غیرعمد در این استان با بهرهگیری از ظرفیت موقوفات و همکاری دفتر تولیت موقوفه میرزا رضا وزیر سنندج آزاد شدند.
وی افزود: این افراد پس از فراهم شدن زمینههای لازم از محل عوائد موقوفات آزاد شده و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی با تأکید بر نقش وقف در حمایت از اقشار نیازمند جامعه گفت: یکی از عرصههای مهم در این زمینه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است که به واسطه نیت خیر واقفان امکان تحقق پیدا میکند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان خاطرنشان کرد: توسعه و ترویج فرهنگ وقف میتواند پشتوانهای مؤثر برای حل بسیاری از مشکلات اجتماعی و کاهش آسیبهای ناشی از آن باشد.
لازم به ذکر است، موقوفه میرزا رضا وزیر از موقوفات تاریخی سنندج بوده که بخش قابل توجهی از عوائد آن هر ساله با نیت خیرات و مبرات در امور عامالمنفعه هزینه میشود.
نظر شما