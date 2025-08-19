به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین رجبپور صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار که در سالن شهدای گمنام برگزار شد، اظهار داشت: در ایام جنگ ۱۲ روزه، مردم و مسئولان پایکار بودند و همدلی و انسجام خوبی شکل گرفت که باید از این همراهی قدردانی کرد.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی در سطح شهرستان افزود: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، ۳۰ کمیته باید برای برگزاری دومین کنگره شهدای استان فعال شوند.
فرمانده سپاه بیجار با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای زن در بیجار عنوان کرد: این اجلاسیه از جمله برنامههای شاخص شهرستان در راستای کنگره است و هماهنگیهای لازم برای اجرای آن انجام شده است.
رجبپور با انتقاد از وضعیت برخی نمادهای شهری مرتبط با شهدا گفت: تمثال شهدای شهرستان در شأن مقام والای آنان نیست و تابلوهای ورودی شهر نیز که با پیگیری شهرداری نصب شدهاند نیازمند اصلاح هستند همچنین نصب تصاویر شهدا در ورودی روستاها باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه وضعیت گلزار شهدای روستای حسنآباد را نامناسب ارزیابی کرد و افزود: این گلزار نیازمند بازسازی و ساماندهی جدی است تا جایگاه والای شهدا بهدرستی حفظ شود.
فرمانده سپاه بیجار با تأکید بر اینکه هرچه داریم از شهدا داریم، تصریح کرد: شهدا سرمایه عظیم نظام هستند و باید پاسدار خون پاک آنان بود.
رجبپور در پایان با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس و هفته دولت خاطرنشان کرد: همه برنامهها و پروژههای افتتاحی در این ایام باید در راستای دومین کنگره شهدای استان تنظیم شود. وی شعار محوری سپاه در هفته دولت را «شور، شوق و شعور انقلابی» اعلام کرد.
