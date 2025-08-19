بیانیه جبهه اصلاحات از مصادیق خیانت ملی ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در محکومیت بیانیه جبهه اصلاحات بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: مجمع نمایندگان طلاب حوزه‌، بیانیه جبهه اصلاحات را یکی از مصادیق خیانت ملی و هم‌صدایی با دشمنان ایران اسلامی می‌داند و از قوه قضائیه می‌خواهد با نویسندگان و نشر دهندگان این بیانیه برخورد جدی نماید.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلَّا قَلِیلًا».

آن روز که صدای مهیب بمب‌افکن‌ها و پهپادهای آمریکایی و رژیم غاصب صهیونیستی در آسمان کشور پیچید، مردم ایران دریافتند که دشمن با چراغ سبز نفوذ، کمر به سقوط نظام، کشتار ملت، تخریب زیربناهای میهن و در نهایت تجزیه ایران بسته است. لذا همه مردم یک‌صدا و در یک همبستگی ملی و انسجام داخلی و اتحاد بی‌نظیر در همه سطوح حاکمیتی و لایه‌های جامعه در مقابل اقدام جنایتکارانه دشمن زبون ایستادند و از کشور خویش حمایت کردند. گرچه شهادت سرداران بزرگ و دانشمندان بی‌بدیل هسته‌ای ما به همراه عده فراوانی از مردم، خصوصاً زنان و کودکان کشور، داغی بر دل ما گذاشت، اما نقش کلیدی رهبر معظم انقلاب و آهنگ بیداری و هوشیاری همه سلایق سیاسی و توده مردم در ایجاد جبهه‌ای متحد و قوی در مقابل دشمن، در جنگ ۱۲ روزه آنان را مجبور به درخواست آتش‌بس نمود.

حال گرفتاران به سندروم بی‌حافظگی و خفتگان در آغوش کدخدای جهانخوار، چون جیرجیرکان، این وحدت کلمه در وضعیت فعلی را برنتافته و با طرح موضوعاتی مثل تغییر پارادایم و فرستادن پیغام ضعف به دشمن، و نامه‌پراکنی و اظهارات سخیف، آب بر آسیاب دشمن می‌ریزند و برگی دیگر بر کارنامه سیاه و پرنکبت خویش می‌افزایند.

این جماعت همیشه حق‌به‌جانب، بدون درس گرفتن از تجربیات سال‌های اخیر، مدام بر طبل سازش و تسلیم در مقابل نظام سلطه (که هدفی جز تسلط مجدد بر ایران ندارند) می‌کوبند و به جای عذرخواهی از ملت به خاطر همه خیانت‌ها و خطاهای گذشته خود، همچنان طلبکارانه نظام را مقصر می‌دانند و لگد به منافع ملی مردم ایران می‌زنند.

ملت بزرگ ایران همه این مواضع را که نتیجه‌ای جز تحقیر ملت و تضعیف کشور ندارد، رصد می‌کند و خادمین و خائنین به آرمان‌های خود را می‌شناسد، همان‌طور که هرگز حافظه مردم در دهه قبل نسبت به ایده اشتباه کنار گذاشتن قدرت موشکی پاک نمی‌شود.

راستی، تضعیف نیروی عزیز نظامی و امنیتی و پیشنهاد تسلیم تسلیحاتی و توان بازدارندگی دفاعی و حمایت از مجرمان امنیتی و جا زدن آن‌ها به عنوان زندانی سیاسی چه توجیهی دارد؟

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، بیانیه جبهه اصلاحات را یکی از مصادیق خیانت ملی و هم‌صدایی با دشمنان ایران اسلامی می‌داند و از قوه قضائیه می‌خواهد که با پیگیری حقوقی و کیفری، به عنوان مدعی‌العموم، با نویسندگان و نشر دهندگان این بیانیه که سرتاسر در خدمت اهداف دشمنان کشور است برخورد جدی نماید.

مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم