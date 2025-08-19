به گزارش خبرنگار مهر، با حضور عباسعلی آبادی، وزیر نیرو و محمد نوذری، استاندار قزوین، صبح سه شنبه نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی رضیآباد در شهرستان آبیک به بهرهبرداری رسید.
این پروژه با هدف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی اجرا شده و گامی مهم در مسیر ارتقای ظرفیت تولید برق استان و تقویت پایداری شبکه برق منطقه محسوب میشود.
نیروگاه رضیآباد در راستای تحقق سیاستهای دولت چهاردهم در زمینه توسعه زیرساختهای پایدار، حفاظت از محیط زیست و تأمین انرژی پاک احداث شده و نقش مؤثری در تأمین برق استان قزوین ایفا خواهد کرد.
با بهرهبرداری از این نیروگاه، استان قزوین یک گام دیگر به سوی آیندهای سبز و پایدار نزدیکتر شد.
