اختلاف ادارات در کردستان مانع واگذاری زمین به پارک علم و فناوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اختلاف میان دو اداره استانی موجب بلاتکلیفی در واگذاری زمین به پارک علم و فناوری استان و در نتیجه سرگردانی شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.

وی افزود: قرار بود ۱۷ هکتار زمین به پارک علم و فناوری کردستان واگذار شود اما به دلیل اختلاف نظر اداره ثبت اسناد و اداره کل راه و شهرسازی در خصوص میزان زمین‌های موجود در منطقه، این واگذاری تاکنون محقق نشده است.

وی افزود: این مسئله ارتباطی به مجموعه پارک ندارد اما متأسفانه موجب توقف روند توسعه و سردرگمی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این پارک شده است.

محمدی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل این مشکل، ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و نقش زمین مورد نظر در گسترش فعالیت‌های پارک، انتظار می‌رود این اختلاف هر چه سریع‌تر برطرف و واگذاری زمین عملیاتی شود.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان تأکید کرد: رفع این مانع اداری می‌تواند مسیر توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان استان را هموار کند.