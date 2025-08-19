  1. استانها
اختلاف ادارات در کردستان مانع واگذاری زمین به پارک علم و فناوری شد

سنندج- رئیس پارک علم و فناوری کردستان گفت: اختلاف نظر میان اداره ثبت اسناد و راه و شهرسازی درباره زمین‌های مورد نظر، مانع واگذاری ۱۷ هکتار زمین به این پارک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اختلاف میان دو اداره استانی موجب بلاتکلیفی در واگذاری زمین به پارک علم و فناوری استان و در نتیجه سرگردانی شرکت‌های دانش‌بنیان شده است.

وی افزود: قرار بود ۱۷ هکتار زمین به پارک علم و فناوری کردستان واگذار شود اما به دلیل اختلاف نظر اداره ثبت اسناد و اداره کل راه و شهرسازی در خصوص میزان زمین‌های موجود در منطقه، این واگذاری تاکنون محقق نشده است.

وی افزود: این مسئله ارتباطی به مجموعه پارک ندارد اما متأسفانه موجب توقف روند توسعه و سردرگمی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این پارک شده است.

محمدی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای حل این مشکل، ابراز امیدواری کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و نقش زمین مورد نظر در گسترش فعالیت‌های پارک، انتظار می‌رود این اختلاف هر چه سریع‌تر برطرف و واگذاری زمین عملیاتی شود.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان تأکید کرد: رفع این مانع اداری می‌تواند مسیر توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان استان را هموار کند.

