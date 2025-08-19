سرهنگ علی طاهری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی، افزایش گشتزنیهای هدفمند و ارتقای سطح آگاهی عمومی، در چهارماهه نخست سال جاری شاهد کاهش ۱۳ درصدی وقوع انواع سرقتها در سطح جاجرم نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم.
وی افزود: مقابله با جرائم نیازمند همکاری و مشارکت مردم و سایر دستگاهها با مجموعه فراجا است و در این راستا باید توجه ویژهای به ابعاد پیشگیرانه و آموزشی این حوزه داشت.
سرهنگ طاهری ضمن قدردانی از همراهی مطلوب شهروندان با پلیس، خاطرنشان کرد: از مردم تقاضا داریم در صورت مشاهده فعالیتهای مجرمانه یا موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق شماره فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.
