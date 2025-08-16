به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان اظهار کرد: تسریع در ساخت مدارس مورد نیاز با مشارکت مردم، تقویت روحیه محلهمحوری و استفاده حداکثری از منابع خارج از اعتبارات دولتی از جملههای خواستههای مهم رئیسجمهور در نهضت مدرسهسازی است.
وی تعداد پروژههای نهایی شده مدرسهسازی در استان زنجان را ۹۷ مورد برشمرد و گفت: ۶۰ پروژه دیگر مورد نیاز است که کمبودها را جبران کند و ۵۷ پروژه در حال انجام فرآیند اجرایی است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه ۴ واحد آموزشی توسط راه و شهرسازی و ۱۲ مدرسه توسط نوسازی مدارس روند ساخت را در شهرکهای اقماری سپری میکند، خاطرنشان کرد: رویکردهای جدید تربیت نیروی انسانی افراد را به سمت هنرستانهای آموزشی سوق میدهد.
وی با بیان اینکه در پروژه مهر ۱۰۰ کلاس و تا پایان سال ۳۰۰ کلاس به واحدهای آموزشی اضافه میشود، عنوان کرد: میانگین سرانه آموزشی در کشور ۵.۳ مترمربع، در استان زنجان ۶ مترمربع و در استان ۴ متر مربع است که با اتمام پروژهها ۱.۴ مترمربع به سرانه آموزشی شهر زنجان اضافه میشود.
صادقی آموزش و پرورش را اصلیترین رکن توسعه و سرمایهگذاری انسانی خواند و گفت: آغاز سال تحصیلی یکی از تأثیرگذارترین برههها در حوزه فرهنگی و اجتماعی است.
وی با اشاره به پیشرو بودن بازگشایی مدارس تصریح کرد: انتظار میرود آموزش و پرورش و نوسازی مدارس آمادگی از ایمنی مدارس، امکانات تحصیلی و بهداشتی و وضعیت مدارس استثنایی را اعلام کند تا شاهد طراوت جدیدی در مهرماه و محیطی ایمن و بانشاط باشیم.
استاندار زنجان تخصیص متناسب معلم به مدارس یک اولویت دانست و افزود: قابل قبول نیست مدرسهای در هر نقطه از استان بدون معلم باشد و توزیع عادلانه معلمان در نقاط مختلف استان باید به صورت شفاف گزارش شود.
وی با بیان اینکه استعدادهای فوقالعادهای در استان وجود دارد، اظهار کرد: با نهضت عدالت آموزشی میتوان این استعدادها را ظهور داد، همچنین در حوزه آموزش مجازی، نیازمند بهسازی زیرساختها، تقویت اینترنت مدارس، تجهیزات آموزشی و آموزش معلمان هستیم.
صادقی در مورد سرویس مدارس تأکید کرد: سلامت و امنیت دانشآموزان در مسیر مدرسه خط قرمز است و تعرفهها باید شفاف و متناسب با توان والدین باشد و استانداردهای ایمنی و صلاحیت رانندگان مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ایاب و ذهاب رایگان برای دانشآموزان استثنایی و جلوگیری از محرومیت تحصیلی یک ضرورت در سیاست عدالت آموزشی است.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه زمینهای مناسب برای مدرسهسازی شناسایی و ظرفیت خیران بیش از میش فعال شود، ادامه داد: هیچ مدرسهای حق ندارد خارج از ضوابط ابلاغی وجهی از اولیا دریافت کند.
وی با بیان اینکه اداره کل نوسازی موظف است نقشه کمبود زمینهای مناسب برای احداث مدارس را ارائه دهد، یادآور شد: اولین استخر دانشآموزی در هفته دولت افتتاح میشود.
