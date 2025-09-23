به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله تاراسی صبح سه شنبه در مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شاهد زینبیه زنجان گفت: امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل ایثار آنان و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب است و در این فضای امن، مأموریت مهم تعلیم و تربیت دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: مهر، فصل رویش دانایی و شکوفایی استعدادهاست و شور و نشاط دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، امیدی تازه برای آینده ایران اسلامی به همراه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان زنجانی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، گفت: کسب مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی توسط مهدی آقاجانلو و درخشش نوید پورتو در کنکور سراسری نشان‌دهنده ظرفیت عظیم دانش‌آموزان این استان است. اگر فرصت‌های برابر فراهم شود، فرزندان زنجان می‌توانند در سطح ملی و جهانی بدرخشند.

تاراسی تصریح کرد: سیاست آموزش و پرورش استان بر تحقق عدالت آموزشی استوار است و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل محدودیت‌های جغرافیایی یا اقتصادی از فرصت تحصیل محروم بماند.تحقق این هدف با همراهی معلمان دلسوز و مشارکت اولیا دنبال می‌شود.

