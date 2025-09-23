به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی صبح سه شنبه در مراسم نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه شاهد زینبیه زنجان گفت: امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل ایثار آنان و هدایتهای رهبر معظم انقلاب است و در این فضای امن، مأموریت مهم تعلیم و تربیت دنبال میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان افزود: مهر، فصل رویش دانایی و شکوفایی استعدادهاست و شور و نشاط دانشآموزان در کلاسهای درس، امیدی تازه برای آینده ایران اسلامی به همراه دارد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانشآموز و معلم، افزود: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب است و در سایه این امنیت، نظام تعلیم و تربیت رسالت خود را برای تربیت نسل آیندهساز ایفا میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به موفقیتهای اخیر دانشآموزان زنجانی در عرصههای ملی و بینالمللی، گفت: کسب مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی توسط مهدی آقاجانلو و درخشش نوید پورتو در کنکور سراسری نشاندهنده ظرفیت عظیم دانشآموزان این استان است. اگر فرصتهای برابر فراهم شود، فرزندان زنجان میتوانند در سطح ملی و جهانی بدرخشند.
تاراسی تصریح کرد: سیاست آموزش و پرورش استان بر تحقق عدالت آموزشی استوار است و هیچ دانشآموزی نباید به دلیل محدودیتهای جغرافیایی یا اقتصادی از فرصت تحصیل محروم بماند.تحقق این هدف با همراهی معلمان دلسوز و مشارکت اولیا دنبال میشود.
وی با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان زنجانی در عرصههای مختلف، ظرفیت بالای آنان را ستود و گفت: این دانشآموزان با فراهمسازی بستر مناسب، توان درخشش در سطح جهانی را دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تحقق عدالت آموزشی را از اهداف اصلی این نهاد دانست و افزود: هیچ دانشآموزی نباید به دلیل محدودیتهای اقتصادی یا جغرافیایی از آموزش محروم بماند.
