به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه شنبه در مراسم سوگواری دهه آخر ماه صفر در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تشریح علت انتخاب راه جهاد توسط امام حسین (ع)، اظهار داشت: مقاومت هوشمندانه مبتنی بر قدرت سخت و نرم تنها راهبرد تحقق تمدن نوین اسلامی است.
وی با بیان اینکه دانشگاهها مهمترین زیرساخت تولید قدرت نرم یعنی توسعه علمی و قدرت سخت یعنی تربیت نیروهای دفاعی هستند، تصریح کرد: دانشگاهها با تولید علم و فناوری، زیرساختهای اقتدار نرم را میسازند و توسعه علمی مؤلفه قدرت نرم و سخت است.
آیتالله صفایی بوشهری اضافه کرد: توجه ویژه به اعتبارات آموزشی در دانشگاهها، حوزهها و آموزشوپرورش، شرط حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: توانمندیهای موشکی و هوافضای سپاه، ضامن امنیت ملی است تا دشمن جرأت حمله نداشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: مذاکرات تنها برای اتمام حجت و مدیریت افکار جهانی نه اعتماد به طرف فاقد التزام است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حسینیهها و مراسم محرم، گفتمان مقاومت را در نسلها نهادینه میکنند. وی افزود: با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، نقشه راه انقلاب ۵ مرحله تا تمدن سازی شامل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی دولت اسلامی (مرحله کنونی)، کشور اسلامی و تمدن بینالمللی اسلامی است که عبور از این مراحل، نیازمند همراستایی همه اجزای نظام و پرهیز از اشتباهات تاریخی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: فرازونشیبهای کنونی مقدمهساز طلوع تمدن نوین اسلامی خواهد بود. راه پیروزی، مقاومت در تراز عاشورایی است
آیتالله صفایی بوشهری اضافه کرد: تاریخ ثابت کرده است راه پیروزی، مقاومت در همه عرصههاست، همانگونه که امام حسین (ع) با درک عمیق از ماهیت امویان، راه احیای دین را در شهادت انتخاب کرد، امروز نیز جمهوری اسلامی با هدایت رهبری، راه مقاومت هوشمندانه را در پیش گرفته که دشمن را به بنبست محاسباتی کشانده است.
وی با اشاره به جایگاه بیبدیل پیامبر اسلام (ص) تأکید کرد: محبوبیت بیحد رسولالله (ص) حتی در دل دشمنان، حاصل تجلی انسانیت کامل در ابعاد فردی، اجتماعی و رهبری بود که تاریخ، بشریت نظیر آن را ندیده است.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: تفاوت رسولالله (ص) با سایر مصلحان در این بود که هم دشمنانش به عظمت او اعتراف کردند، هم دوستانش با اقتدای به او به مقام «خیر امه» رسیدند.
وی تصریح کرد: دشمنان پیامبر (ص) با وجود خصومت، احترام ایشان را نگه میداشتند، زیرا هر چه از ساحت قدسی رسولالله (ص) میدرخشید، انسانیت در والاترین سطح ممکن بود.
امامجمعه بوشهر گفت: قرآن کریم پیامبر (ص) را «خُلُقٌ عَظِیم» معرفی میکند، سجایایی که دشمن را به حیرت وامیداشت و امروز جهان تشنه بازخوانی آن است.
مراسم سوگواری رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و امام حسن مجتبی (ع) با حضور نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه بوشهر، رؤسا و اعضای هیئترئیسه دانشگاههای استان در دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.
