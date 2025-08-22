ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) مظهر اخلاق آسمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه در سالروز رحلت نبی اکرم (ص) اظهار کرد: ساحت مقدس پیامبر اسلام مظهر اخلاق آسمانی است و خداوند می‌فرمایند یا رسول الله تردیدی نیست که شما بر فراز اخلاق و دارای عظمت در این عرصه هستید.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه پیامبر اسلام (ص) مظهر رحمت، رأفت، عطوفت و مهربانی است اضافه کرد: پیامبر اسلام (ص) از همان ابتدای حیات خود تا انتهای عمر خود بر صراط اخلاق عظیم بودند و همگان بر این موضوع اذعان داشتند.

وی بیان کرد: ساحت مقدس پیامبر اسلام همواره با اخلاق حسنه چنان رفتار می‌کردند که همه شیفته رفتار و کردار و اخلاق ایشان می‌شدند و چنان جاذبه‌ای داشتند که دشمنان نیز به زبان آوردند که هرگز همانند او را ندیده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: رسول خدا اسوه‌ای برای همه جهان بشریت است. همه ما باید ساحت مقدسش را برای خودمان الگو و اسوه بدانیم و با فهم سجایای کمالی آن حضرت، این موارد را در مسیر زندگی استفاده کنیم.