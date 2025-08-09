  1. دین و اندیشه
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

تحلیل جنگ ۱۲ روزه در چشم انداز حکمرانی فرهنگی

تحلیل جنگ ۱۲ روزه در چشم انداز حکمرانی فرهنگی

نشست تحلیل جنگ ۱۲ روزه؛ چشم انداز حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی در شرایط پسا جنگ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی «تحلیل جنگ ۱۲ روزه؛ چشم انداز حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی در شرایط پسا جنگ» از سلسله نشست‌های تحلیل جنگ ۱۲ روزه برگزار می‌شود.

این‌نشست به همت قرارگاه جهادی اندیشه و اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه با مشارکت گروه آزمایشگاه حکمرانی و سیاست پژوهی دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود.

حسن بنیانیان رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی پیوست نگاری افق و عاطفه خادمی دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی کشور از سخنرانان نشست هستند

این نشست روز سه شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ به صورت مجازی به نشانی اینترنتی skyroom.online/ch/iict/hokmrani برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

