بازخوانی جنگ ۱۲ روزه با نگاهی به «زندگی و جنگ»

نشست بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه با عنوان «زندگی و جنگ» در انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست چهارم از مجموعه نشست‌های «بازخوانی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» با عنوان «زندگی و جنگ» با حضور صاحبنظران و پژوهشگران به موضوع دو مقوله مهم زیست در زمانه جنگ می‌پردازد.

در این نشست ناصر مهدوی، فیلسوف، فاطمه علمداری روانشناس اجتماعی، امید کشمیری فیلسوف و روانشناس اخلاق و نرگس کارخانه‌ای پژوهشگر حوزه توسعه به دبیری سمیه توحیدلو جامعه شناس سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز دوشنبه سوم شهریور از ساعت ۱۶ الی ۱۸ به صورت زنده از طریق صفحه اینستاگرام و آپارات انجمن جامعه شناسی ایران به نشانی @isa۱۳_۹۹ و https://www.aparat.com/Iran_sociology پخش خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

