حکم بی‌اثر، جولانگاه قانون‌شکنی دیگر؛ «عذرخواهی نمیکنم»

احکام فرهنگی زمانی اثر دارند که اجرا شوند؛ اما ماجرای زینب موسوی نشان داد وقتی حکمی اجرا نشود، نه اصلاحی اتفاق می‌افتد و نه احترام به قانون جدی گرفته می‌شود.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: وقتی دستگاه قضائی به سراغ احکام فرهنگی و غیرسلبی می‌رود، انتظار مخاطب روی این محور قرار می‌گیرد که این مجازات‌ها حداقل نقش آموزشی و اصلاح‌گر داشته باشند؛ به نوعی راهکاری که به جای زندان، فرد را با ریشه‌های فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی آشنا کند. اما تجربه اخیر اتفاق زینب موسوی، کمدینی که به دلیل اظهارات توهین‌آمیز نسبت به فردوسی با حکم فرهنگی مواجه شد، نشان داد که این خوش‌بینی تا چه حد ممکن است خام باشد تا این حد که او مهمان برنامه‌ای می‌شود و بدون کمترین تردید و پشیمانی می‌گوید: «برای شوخی که کردم عذرخواهی نمی‌کنم.» جمله‌ای که بیش از خود حکم، ماهیت این نوع مجازات‌ها را زیر سوال می‌برد.

شوخی سخیف نقد اجتماعی و رو به تمدن بودن نیست

در این میان، بخش دیگری که از ماجرا نیز اهمیت دارد بخشی که خود این کمدین در گفت‌وگوی اخیرش آشکار کرد و تلاش کرد مرز میان «طنز» و «توهین» را با یک استدلال ساده‌سازی‌شده جابه‌جا کند. موسوی گفت «ذات استندآپ این است که عده‌ای ناراحت شوند» و ناراحتی بخشی از مخاطبان را نتیجه «تعصبات جامعه سنتی» دانست گویی هر انتقادی، نشانه عقب‌ماندگی است و هر اعتراض، محصول ناآگاهی.

اما چنین استدلالی، بیش از آنکه دفاعی برای هنر طنز باشد به نوعی فرار رو به جلو است. ناراحتی در طنز زمانی ارزشمند است که محصول نقد ساختاری، افشای حقیقت یا شکستن تابوهای اجتماعی باشد نه نتیجه شوخی سخیفی که از دایره نقد بیرون زده و وارد حریم تحقیر میراث فرهنگی شده است.

بحث ما اصلاً «تعصب» نیست بلکه سقوط استانداردهای طنز است. جایی که تمسخر در لباس شوخی جا زده می‌شود و توهین، برچسب «جسارت هنری» می‌گیرد.

این بخش از اظهارات موسوی، خود سند دیگری است بر همان ضعف ساختاری که در پرونده دیده شد: وقتی حکم فرهنگی الزام پیدا نمی‌کند فرد حتی در استدلال‌هایش نیز به‌جای مسئولیت‌پذیری، به بازتعریف خطا روی می‌آورد تا آن را شبیه یک حق طبیعی جلوه دهد.

فقط حکم روی کاغذ فایده‌ای ندارد!

مشکل اصلی دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود، وقتی حکمی روی کاغذ نوشته شده که نه اجرا می‌شود، نه الزام واقعی پیدا می‌کند و نه پیامد مشخصی دارد در چنین شرایطی فرد محکوم نه تنها اصلاح نمی‌شود، بلکه اعتمادبه‌نفس بیشتری برای تکرار رفتار خود پیدا می‌کند.

در ادامه می‌بینیم که همچنان حرمت میراث ملی رعایت نمی‌شود، اثر تربیتی وجود نخواهد داشت و حتی جامعه نشانی از بازدارندگی نمی‌بیند. وقتی حکم فرهنگی بدون ضمانت اجرا و پیگیری باشد هیچ گونه ابزار اصلاحی را در خود جای نداده است و انگار همه چیز شوخی است.

نمونه‌ای آشکار از شکست ساختاری

واکنش موسوی مصداق واضحی از این شکاف است. پرونده‌ای که می‌بایست فرصتی برای آگاهی‌بخشی باشد، به نمادی از بی‌اثر بودن احکام نمادین تبدیل شده، جامعه وقتی حکم را جدی نمی‌گیرد که خود محکوم، اولین کسی باشد که از آن عبور می‌کند.

ضمانت اجرا نمایشی بود؟

اگر حکم قرار است آموزشی باشد، چرا فرد با وقاحت بعد از صدور آن می‌گوید که هیچ تغییری در رفتار یا باور خود ایجاد نشده است؟ واقعاً این گونه است مجازات‌هایی که ضمانت اجرا ندارند، بیش از آنکه واقعی باشند، نمایشی‌اند و توان اصلاح و بازدارندگی ندارند. اجرای ناقص این احکام نه تنها رفتار خطا را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را به حوزه‌ای بدون هزینه تبدیل می‌کند؛ جایی که فرد حتی پس از محکومیت، موضع خود را تندتر تکرار می‌کند.

فضای مجازی؛ تقویت جسارت متوهمانه

نقش شبکه‌های اجتماعی در این معادله قابل چشم‌پوشی نیست. شبکه‌های مجازی نه تنها فضایی برای بازاندیشی و اصلاح فراهم نمی‌کنند، بلکه بی‌اثری حکم را تقویت می‌کنند.چون اغلب فرد را در موقعیت «حق‌به‌جانبی» قرار می‌دهند؛ جایی که هر نوع انتقاد به آن‌ها حمله تلقی می‌شود و هر حکم یا تذکری «تلاش برای ساکت کردن» تعبیر می‌شود. در چنین فضایی، فرد حتی با دریافت حکم رسمی با اعتمادبه‌نفس بیشتری اعلام می‌کند: «پشیمان نیستم» یا «عذرخواهی نمی‌کنم.»

حلقه گمشده احکام فرهنگی در ایران روشن و واضح است حکمی که در دنیای واقعی ضمانت اجرا ندارد و در فضای مجازی با موج حمایت غلط خنثی می‌شود، نه بازدارندگی دارد و نه اثر تربیتی. تنها نتیجه هم آن است که فرد مطمئن می‌شود «هیچ هزینه‌ای در کار نیست» و می‌تواند موضع خود را حتی تندتر از قبل تکرار کند. تا زمانی که احکام فرهنگی واقعی، قابل پیگیری و الزام‌آور نشوند، اصلاح فرد و بازدارندگی آن حکم در جامعه تنها در حد شعار باقی خواهد ماند.

مریم علی بابایی

    • علی اکرادلو IR ۱۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      68 498
      پاسخ
      ای دست بردارنیستین قتل نکرده که به مقدیات توهین نکرده که باشعروشاعری شوخی کردن مگه جرمه...؟!
      • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        287 41
        جرم نکرده ولی حسش مثل فحشی هست که به بابای آدم میدن
      • بهنام IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        354 30
        هیچ کسی نباید به شاعران ایرانی واسطوره های ایرانی توهین کنن
      • علی IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        98 8
        آها پس از نظر شما چون به مقدسات توهین نکرده کافیه ، چون به ایران ، ایرانی ، به تاریخ و ریشه و اصالت پارسی توهین کرده مجازه و مشکلی نداره ، و همین کافیه ، فقط باید به مقدسات توهین نشه، مگر نه چه اشکالی داره به تاریخ پارس فحش بدین، چه اشکالی داره آثار و نماد ایرانی بر روی دیوار نقاشی کنیم و مسابقه برگزار کنیم که شرکت کننده ها سنگ پرتاب کنند و نماد های ایرانی و خراب شون کنند ،اسطوره های پارسی که اصلا مهم نیستن ،فحش بدید ، فقط مقدسات مهمه
      • ایرانی IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        146 9
        لطفا دقت فرمایید به تاریخ و فرهنگ توهین شده، حتی شوخی و جوک برعلیه فرهنگی عمومی وهن آلود و مطرود است
      • هادی IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        142 9
        ازنظرشما مقدس چیه؟ برا هرکشوری هویتش، تاربخش،تمدنش مقدسه
      • یک IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        124 9
        مقدسات را جامعه تعیین میکنه و همانطور که شما مقدسات دارین یه عده هم مقدساتشون اینه. اگه اینطوره ما هم به مقدسات شماها توهین کنیم
      • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        130 13
        کاری با اعتقادات ندارم اما مگه کسی به پدرت توهین کنه عصبانی نمیشی فردوسی هم پدر ماست
      • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        55 4
        دانشمند حساب و کتاب داره نه هر غلطی رو شوخی درنظر بگیری بعضی از این شوخی‌ها عمدی هست
      • محمد IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        62 6
        وقتی فاقد تحصیلات دیداری و شنیداری و گفتاری و سیاسی و اعتقادی هستی اینگونه رفتار سخیف یک کمدین بیشخصیت را توجیح میکنی که قتل نکرده و توهین به شخصیت ملی و اسطوره بزرگ ایران را شوخی تلقی میکنی و امثال تو هستند که مخاطبان چنین گستاخان هستند که با پشتوانه امثال شما این عمل زشت چندش اور را انجام میدهد. بارها زینت موسوی علیه دین و اسطوره ها و قهرمانان ملی با طنز توهین کرده و باید قوه قضاییه با قدرت با این برخورد نماید تا عبرتی باشند برای کسانی که لجن پراکنی می کنند.
      • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        63 3
        غلط کرده شوخی کرده
      • استقلال IR ۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        0 0
        آقا محترم الان جلوشون نگیرن پس فردا با مقدسات هم شوخی میکنه کجای کاری
      • علی IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        3 1
        حالا اگ یکی بیاد با پدر بزرگ تو چنین طنزی بکار ببره. واکنش شخص شما چیست. ؟؟ دوست. خوب. اصالت. خریدنی. نیست.
    • پارمیس IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      365 34
      پاسخ
      باید مجازات سنگین تری براش بگذارن
    • آشنا IR ۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      293 14
      پاسخ
      خیلی رو میخواد وقتی هرغلطی میکنن وکسی کاری بهشون نداره نتیجه میشه این
    • حسین IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      309 26
      پاسخ
      کشورهای همسایه مثل ترکیه و افغانستان برای مصادره ی اندیشمندان، شاعران و هنرمندان ما دسیسه میکنند و مدام طمع دزدی و به نام خود کردن دارند و از اینطرف مفاخر ما به دست چند دلقک بی ارزش میشوند، قوانینی که نتواند مانع توهین به هویت فرهنگی یک کشور باشد قانون نیست، دست آویز است، قوانین باید قابلیت بازدارندگی داشته باشد مثل جریمه های نقدی بالای صد ملیون که طرف حرف را چند بار مزه مزه کند و بعد بیان کند
      • مریم IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        34 3
        والبته اینکه با جریمه نقدی کتاب شاهنامه تهیه شده وبه مدارس وکتابخانه ها اهدا شود
    • امیرعلی IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      251 12
      پاسخ
      اینا هر کاری میکنن تا معروف بشن و دیده بشن.از فحاشی و لودگی گرفته تا برهنه شدن و رقاصی.بهترین مجازات هم براشون اینه که کسی محلشون نذاره و پیجاشونو دنبال نکنه.دیده نشدن اینا رو خفه میکنه.
      • مهدی IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        159 4
        باسلام گل گفتی داداش گلم
      • A IR ۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        90 5
        دقیقا بهترین تنبیه دنبال نکردن پیج این آدم‌هاست. حیف از پول و اینترنتی که برای دیدن این خزعبلات هدر میره.
      • فرشید IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        84 6
        کاملا صحیح می فرمائید نباید اهمیتی برای آنها قائل شد
      • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        86 4
        این آدم شاید معروف بشه اما منفور میشه این آدما دستوری هستند
      • علیرضا IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        91 4
        ایول گل گفتی،اینا عقده دیده شدن دارن
    • حسین IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      258 16
      پاسخ
      سلام‌ علیکم اشخاصی که این بی شخصیت رو فالو میکنند باید شرمنده هویت خودشون باشن واقعاً به کجا رسیدیم که یه فرد درب و داغون هویت خودمون رو مسخره میکنه
      • ماشاله IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        0 0
        درود به شرفت واقعاً که حرف درستی گفتی
    • وحید IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      145 13
      پاسخ
      پس شغل این نفر باید همون تلخک باشد نه کمدین اگه قراره که اینطور تفکری داشته باشه
      • ناشناس IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        150 12
        بابا تلخک هم یه شعوری داره این بنده خدا شعورم نداره بد بختی
    • علی دوستی IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      197 15
      پاسخ
      این خانم زینب موسوی بیش از این که ما فکر می‌کنیم پر رو است حرفهای زشت وزننده او برای هر انسان با شرفی چندش آور بود ولی مثل اینکه خودش هنوز متوجه این نیست که چرندیات او تحت عنوان طنز حتی اگر از دهان یک مرد ولگرد وبد دهن هم بیرون می آمد شرم آور بود
    • مسعود IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      152 14
      پاسخ
      جالب اینجاست ایشان راحت به یه برنامه مضحک تر از خودش توسط مجریان به صدا و سیما دعوت میشود.
      • ابراهیم GB ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        27 8
        بقول بزرگان ما همنشین تو ازتو به باشدتاتوراعقل ودین بیافزاید وقتی یک ادم نمای بی ارزش به یک برنامه بی ارزشتر دعوت میشودانتظار دیگری نیست انقدر این حتی ارزش فحش هم نداره بی ارزشه که ابدا نیاز به عذر خواهی نیست
      • IR ۲۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        17 4
        مگر به صدا سیما دعوت شده ؟!
    • هادی IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      36 6
      پاسخ
      وقتی خودت پر از ایراد و مایه تمسخر هستی نباید با نام خوش یک اسطوره طنز و فکاهی بسازی!!
    • داود IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      144 8
      پاسخ
      بهترین جریمه برای این انسان نما در فضای مجازی بستن صفحه اوست و هر کانالی که او بتواند مطلب انتشار دهد ،حتی اگر از ده خط تلفن استفاده کند،
      • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        20 5
        وقتی هر ننه قمری را لایک میکنید نتیجش میشه این
    • مجید IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      125 8
      پاسخ
      زمانی که گوشمالی نمی شود همین است
    • علی IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      14 47
      پاسخ
      حکم بی اثر ؟! مثلاً اعدام با اعمال شاقه خوب بود؟ به جسارت این بانو غبطه می خورم. تقدس کم داشتیم فردوسی هم اضافه شد.
    • ستاره IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      64 10
      پاسخ
      مسولین محترم برای این خانم فقط یک راه مانده یک سال زندان و جریمه نقدی ۵۰۰ میلیون و از هر گونه خدمات اجتماعی اعم از بلاگر یا شیکه اجتماعی تا آخر عمر محروم شود
    • ثوری IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      61 13
      پاسخ
      اخه تو کی هستی خود شیفته هر از گاهی به هر شکلی میخوای دیده بشی
    • IR ۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      59 11
      پاسخ
      خانم موسوی کار شما شجاعت نیست حماقت است بدان به چه کسب توهین کردی
    • IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      23 10
      پاسخ
      یکی از گناهانی که کبیره است و بزرگ غیبت کردن است.
    • علی باران IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      105 9
      پاسخ
      ادبیات و خاک وطن رو به سخره گرفتن ، طنز نیست .‌‌.. بی فرهنگی و بی شعوری محض است .
    • بهنامم IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      69 9
      پاسخ
      دیگه وقتی هنری نداشته باشی مجبوری با دلقک بازی تلاش کنی دیده بشی،
    • رسول IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      16 7
      پاسخ
      اگر ما با مادر ایشون یا بزرگ فامیلش شوخی کنیم..... آیا ایشون حق دارد از ما ایراد بگیرد و برخورد نماید؟! شاعر بزرگ آوازه ایران حکیم فردوسی شخصیت بزرگ و یکی از نمادهای فرهنگی و هویتی ایران است،
    • IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      10 5
      پاسخ
      سلبریتی بی مخاطب میشه حکم ایشون، اصلا ایشون جایگاه تو فرهنگ هنر ندارند یک تازه به دوران رسیده که از دوران خارج میشن
    • DE ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      10 8
      پاسخ
      خوب البته عذر خواهی مال کسی هست که متوجه اشتباه ش شده باشه وبدون ترس بگویند نفهمیده نسنجیده رفتار کرده شما هنوز به آن درجه نرسیده آید و هنوز ممکن است در بین رفتار های درست باز هم رفتار های غلط انجام دهید عذر خواهی را کسب باید انجام دهد که هرگز اشتباه نکند یا سعی کند در آن زمینه خطا نکند
    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      40 9
      پاسخ
      این خانم چجور ممنوع تصویر شده ولی دعوت شده به برنامه و گستاخانه تر حرف زده پشتت به کجا گرمه
    • مهیار IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      36 8
      پاسخ
      این خانم گستاخی و بی ادبی را با شوخی اشتباه گرفته است. بیش از هشتاد میلیون ایرانی تنها در ایران و دیگر فارسی زبانان را رنجانده و عذر خواهی نمی کند. طنز و شوخی خود علم است و راه و رسمی دارد. خدا بیامرزد علی اکبر دهخدا و کیومرث صابری فومنی را
    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      51 13
      پاسخ
      همین که در افکار عمومی تنبیه شد برایش کافی است.
    • یاس IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      31 6
      پاسخ
      جمله ای هست که میگه وقتی عقل نباشه جان درعذابه مصداق واقعی وعینیش این دختره بی تربیته
    • محمد جواد فلاح مهرجردی IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      36 7
      پاسخ
      همان اول که چاک دهانش را باز کرد باید دهانش را گل می‌گرفتند .
    • IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      36 4
      پاسخ
      مقدسات ملی مثل مقدسات مذهبی است اگر کسی به مقدسات مذهبی توهین می کرد حکم ش همین بود که الان این دلقک به مقدسات ملی توهین کرده اند ملیت برود دین و آیین هم خواهد رفت قابل توجه ریس قوه قضاییه
    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      42 8
      پاسخ
      رفتار این خانم نحوه صحبت کردنشون شوخیهای بیمزشون نه در شأن زن ایرانی هست و اتفاقا بسیار مشمئز کننده است.
    • علیرضا IR ۲۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      32 10
      پاسخ
      بهترین کار کم محلی، به این ادمهاست، از چوب براشون بدتره،اینها عقده دیده شدن دارن.
    • IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      17 4
      پاسخ
      سالها در کشور بدلیل فقدان قانون از کمر بند ایمنی که وسیله ای برای حفظ جان راننده بود استفاده نمیشد اما بمحض قانونی شدن آن و جریمه شدن رانندگانی که کمر بند ایمنی استفاده نمی کردند غالب مردم از وسیله استفاده کرده و خیلی از تصادفات منجر به فوت کاهش پیدا کرد... سئوال اینجاست آیا طی سالها یکه این قانون اجرا نمیشد مگر کم کار تبلیغی و فرهگسازی انجام میشد...
      • شیرین صالحی مقدم IR ۰۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        0 0
        امارات با اعمال قوانین سفت و سخت مردمی که در کشور خودشان شاید هر خلاف و رفتار ناپسندی انجام میدادند را مطیع و محتاط کرده، پس در ایران هم می‌شود با همین روش از چنین جرم هایی جلوگیری کرد
    • ایران IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      25 6
      پاسخ
      امان از آدم های بی شعور و بی فرهنگ مثل این خانم که باعث ترویج بی فرهنگی بین نوجوان ها میشن
    • پگاه IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      19 6
      پاسخ
      این صحبت ها و پی گیری ها فقط این خانم رو مشهورتر و مشهورتر می کنه.چیزی که دقیقا دنبالش هست ولو به هر قیمتی. بزرگترین تنبیه فقط و فقط بی توجهی هست.
    • یا زهرا IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      41 3
      پاسخ
      وای چقدر بی ادب و از خود راضی حرف نزنی نمیگن لالی
    • شوهر کاربر IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 6
      پاسخ
      باز چه کسانی حرفهای چرت پرت اینو گوش کنند الان به خاطر چهره شدن معروف شدن دست به هر کار تمسخر و بیهوده گویی می زنند حیف وقت عمر ما نیست بجای دروس و تدریس اموزش تکنولوژی و فن اوری برنامه نویسی اختراع اکتشافات تولید ووو جوانان ما باید بجای حرفهای چرت پرت به دنبال پیشرفت باشند
    • سهیل IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 7
      پاسخ
      آخه یعنی چی که تو این کشور سلبریتی هر غلطی دلش میخواد میکنه و آشوب درست میکنه بعدم بدون مجازات رها میشه ..اینم که یعنی مجازات کردن .اونقدر مجازاتش سخیف بود که پروترش کرد
    • A IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      24 57
      پاسخ
      فردوسی چیه که باید یک نفر به خاطر اون محاکمه بشه
    • عباس نادرزاده IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      5 5
      پاسخ
      سلام. قبل از این ادا هاکسی برای ایشان تره هم خورد نمی کرد چرا برای هر کس به اندازه اش وقت نمی گذاریم .چرا باید چنین آدمی با چنین افکار مخرب و بی مصرف اینقدر بزرگ شود ،اصلا شما انگار تریبون کسانی شده آید که نه آگاهی دارند نه از فرهنگ و تمدن خود معرفتی دارند،حیف از شماو وقت شریفتان که صرف چنین افکاری شود
    • ساغرزاده‌ IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      23 8
      پاسخ
      عزرخواهی‌ نکردی‌ اشکالی‌ ندارد‌‌ درایران‌ فردا‌ ندامتت‌ را‌ میبینیم
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      26 7
      پاسخ
      زینب موسوی بیمار شدید روحی و روانیه
    • کاوه IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      11 36
      پاسخ
      بابا جنبه داشته باشین .طنز وکمدی درجوامع پیشرفته ومتمدن یک چیز نرمال وجاافتاده ای است .بس کنید لطفا.
    • سواخ GB ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      27 7
      پاسخ
      این خانم آدم بشو نیست
      • فرهنگ دوست IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        6 6
        کاشکی ای کاش میشد آدم ،،میفهمدحال دلهارو یک دم
    • ناشناس IR ۲۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      16 7
      پاسخ
      وقتی مجازات سبک بهشون میدن اینطوری پررو و گستاخ میشن
    • ناشناس IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      13 33
      پاسخ
      فردوسی مگر جزو ائمه اطهار است که نشه باهاش شوخی کرد.یک شاعر از کی جز و مقدسات شده.واقعا آدم تاسف میخوره با این نوع تفکر.
      • بنده خدا IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        5 0
        احسنت گل گفتی کلا همه شکم سیر تشریف دارن این همه مشکلات هست گیردادن به یه شوخی بی ارزش
    • یلدا CN ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      15 8
      پاسخ
      واقعا خیلی وقیح باید جریمه سنگین زندان بهش میدادن
    • بهنام طاهری IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      18 11
      پاسخ
      درازادی بیان توهین جایگاهی ندارد
    • ایران زمین IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      16 35
      پاسخ
      کمی قدرت تحملتون رو بالا ببرید. کمی تعصبات کور و مسخره رو کم کنید.
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      15 7
      پاسخ
      وقتی توهم میزنه باید دنبال کننده های انفالوش کنند
    • سید IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      23 7
      پاسخ
      تمام هدف این آدم این بوده که معروف بشه که به هدفشم رسید قوه قضاییه باید با این اشخاص به شدت برخورد کنه
    • IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 6
      پاسخ
      ما هم اصلاً شما را قبول نداریم که بخواهی از ما معذرت خواهی بکنی چون خیلی کوچکتر ازاین حرف هایی که بخواهی بفهمی ودرک بکنی که توهین به هویت ملی ومیراث فرهنگی ابتدا توهین بخود وهویت واصالت خود شخص است واین به مصداق یک نوع وطن فروشی وبا ملت خود نبودن است ویک نوع بیگانگی است که شما درکی ازاین موضوع وتاریخ تمدنی ایران عزیزهرگز نداشته ونخواهی داشت
    • IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      18 7
      پاسخ
      ملت بزرگشون کردند خودشون هم می تونند کوچکشون کنند ...همین
    • محمدرضا IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      14 6
      پاسخ
      از کوزه همان تراود برون که درون اوست
    • علی IR ۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 4
      پاسخ
      چرا ما ایرانیا عادت داریم یه سری آدمها رو تو این مملکت بزرگ می کنیم.
    • بهرام IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      10 6
      پاسخ
      تازه دعوتش هم میکنن به بگی ار از پلتفرم صدا وسیما تو همین برنامه میگه عذرخواهی نمیکنم این اقا رو نه خانم باید ممنون التصویر میکردن
    • صدیقه حیدریان US ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      انشاالله با اين حرفهایش سر از جایی دیگر نیاورد
    • ناشناس IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 5
      پاسخ
      از کی تا حالا بی شعوری و اهانت کردن به مشاهیر ایران هنر حساب شده که این فکر می کنه عیبی نداره و برام مهم نیست که مردم ناراحت بشن
    • حساس IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 6
      پاسخ
      چرا جو گیرشدی فکرکردی خیلی کارت خوبه.
    • پا ک نیت IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 6
      پاسخ
      اگر احکامی که صادرمیشود ضمانت وپیگیری اجرایی داشته باشد جامعه می پذیردکه نباید با حکیمان علم وادب وفرهنگ ایران زمین اینگونه سخن گفت ، اصلا نیازی نبود با وی مصاحبه کنند که بخواهداظهارنظر یا عذر خواهی کند ،
    • هادی IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 5
      پاسخ
      با این باید برخورد بشه
    • قاسم IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 6
      پاسخ
      قوه قضاییه باید این زن گستاخ را که به هویت ما توهین کرده به اشد مجازات برساند تا درسی برا دیگران باشد .
    • قاسم IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 7
      پاسخ
      مردم برای تنبیه این زن گستاخ نباید صفحه شخصی اش را دنبال کنند .
    • عارف IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 5
      پاسخ
      حساب کن فردوسی پدرت بوده‌
    • IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      فکر کردی کی هستی آزادی بیان خیلی خوبه به شرطی توهین به دیگران نباشد پس معلوم شما از خود راضی هستید جایگاهی در دل این ملت نداربد
    • حمید IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 6
      پاسخ
      لطفا انقدر این خانوم را بخاطر عذرخواهی کردن یا نکردن تیتر اخبار نکنید تا مورچه فیل بشه. این بی هزینه ترین راه معروف شدنشه که شما رایگان در اختیارش گذاشتید یا شایدم چیزی هست ما خبر نداریم
    • سیاوش IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 3
      پاسخ
      بابا ول کنید تورو خدا این افراد دنبال همین فرصت هان که شناخته بشن
    • ام.ام.تی IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      11 1
      پاسخ
      همین فردوسی به قومیتها توهین نمیکرد مگه؟!
    • زاکر IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      6 6
      پاسخ
      شاعر هم مثل مقدسات هیچ فرقی نمیکنه چون تاریخ ایران
    • ناشناس IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      12 6
      پاسخ
      به درک ،هیچگاه حشره نمی تواند جلوی خورشید رابگیرد.
    • IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 5
      پاسخ
      عقده دیده شدن یعنی این
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 4
      پاسخ
      این خانم لازمه چند فصل دوره آموزشی درباره مرز هجو هزل مطايبه یا شوخی طنز فکاهه ببیند تا بفهمد چه فهم ناقصی دارد
    • ایران IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      10 3
      پاسخ
      چقدر افسار گسیخته مگر میشود در غالب طنز هر کاری که دوست داری انجام بدی طنز پردازی هم علم خاص خودش را دارد هر لوده ای که طنز پرداز نیست
    • IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 6
      پاسخ
      واقعاتاسف باراست اینهمه وقیحانه صحبت کردن
    • علی IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      5 6
      پاسخ
      ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
    • IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مقصر خود ایرانیها هستند که هر آدمی رو ارزش بیخودی میدن که اون فکر می‌کنه آدم هست
    • سایه IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خانم موسوی ما مردم تورو بالا بردیم و معروف شدی حالا در مقابل همین مردم ایستادی و عذر خواهی نمیکنی ؟
    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      هر کسی ذات خود را با سخن گفتن به نمایش میگذارد ، برخی ذات خرابی دارند و ارزشها برایشان پشیزی ارزش ندارد
    • ندا شیوه نیا IR ۲۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      شوخی با شاعر بزرگ ایران، خیلی هم جرم است.
    • امید IR ۰۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      2 4
      پاسخ
      نچسب با اون کارهای مسخره ت که بجای خنده باید گریه کرد.
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 7
      پاسخ
      درابنکه ایشون انسان بیخودی است که فکر میکنه بانمک هم هست شکی نیست ولی حرفش بنوعی آزادی بیان هست انصافا وبایدخودمردم بها ندن به افرادی اینچنین
    • مهراب IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اینها که میگن مگه چکار کرده ؟ باید به مقدساتشون توهین کرد تا بفهمن چکار کرده ؟
    • ایرانی IR ۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      پیجش را ببندین ، چند ماه از فعالیت توی مجازی ممنوعش کنین ، بگین هر روز تو پیجش یک شعر از فردوسی بخونه تا بفهمه باید عذر خواهی کنه یا نه

