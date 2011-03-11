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۲۰ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

در پی زلزله شدید رخ داد؛

آتش سوزی در تاسیسات هسته ای ژاپن/ احتمال نشت تشعشعات رادیو اکتیو

آتش سوزی در تاسیسات هسته ای ژاپن/ احتمال نشت تشعشعات رادیو اکتیو

در حالی که آمار قربانیان زلزله در ژاپن به 30 نفر رسید، آتش سوزی در یکی از نیروگاههای هسته ای این کشور باعث از کارافتادن سیستم خنک کننده آن شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره دقایقی پیش از آتش سوزی در تاسیسات هسته ای اوناگاوا در شرق ژاپن خبر داد. بر این اساس، در پی آتش سوزی در یکی از بخشهای این تاسیسات هسته ای سیستم خنک کننده آن از کار افتاده است.

در پی این آتش سوزی مقامات ژاپنی احتمال نشت تشعشعات رادیو اکتوی را رد کرده اند اما با توجه به زلزله شدید 8.8 ریشتری اخیر، احتمال وقوع هر گونه واقعه غیر مترقبه ای وجود دارد.

همچنین این زلزله باعث توقف فعالیتهای 4 نیروگاه هسته ای دیگر در ژاپن شده است.

از سوی دیگر، منابع خبری دقایقی پیش آخرین آمار کشته شدگان زلزله اخیر را 30 نفر اعلام کردند.

کد مطلب 1271940

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