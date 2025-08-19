به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی شامگاه دوشنبه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کاوه اظهار کرد: این منطقه یکی از قطب‌های اصلی صنعت و تولید در کشور است و نقشی حیاتی در رونق اقتصادی ملی دارد که توجه به مسائل زیرساختی، تسهیل امور گمرکی و حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان این منطقه باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به بررسی میدانی مشکلات منطقه گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، تکمیل خط ویژه ترانزیت ریلی و رفع موانع مربوط به حمل‌ونقل است که این مهم به طور جدی توسط مجمع نمایندگان در سطح ملی پیگیری خواهد شد.

وی گفت: وضعیت هاب سوخت منطقه و نقش کلیدی آن در تأمین نیازهای صنعتی نیز مورد توجه ویژه است.

حجت الاسلام سبری گفت: به طور قطع مشکلات مربوط به ترخیص کالاها و کندی روند اداری کمرگ با تعامل وزارت اقتصاد و گمرک کشور، مورد بررسی و برای حل آنها اقدامات لازم صورت می‌گیرد

حجت الاسلام سبزی در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه اخیر انبار مرکزی شماره ۲ منطقه ویژه کاوه اشاره کرد و افزود: آتش‌سوزی اخیر خسارات قابل توجهی به تأسیسات و کالاهای موجود وارد کرده است که میزان خسارات و علل وقوع حادثه بررسی شده است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: بدون شک باید با اجرای راهکارهای پیشگیرانه، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد، و باید اذعان کرد که بازسازی سریع انبار و جبران خسارات فعالان اقتصادی منطقه، به طور ویژه در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان منطقه ویژه کاوه با تمام توان در حال فعالیت هستند و حمایت از آنان وظیفه‌ای ملی است.

حجت الاسلام سبزی بیان کرد ما اجازه نمی‌دهیم مشکلات زیرساختی یا حوادث غیرمترقبه موجب توقف یا کندی روند تولید در این منطقه شود، از این رو تمامی مسائل مطرح شده از سوی مدیران منطقه و فعالان اقتصادی را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس افزود: توسعه پایدار این منطقه ویژه اقتصادی، توسعه ساوه و زرندیه و در نهایت توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت, و ما از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف بزرگ دریغ نخواهیم کرد و انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی نیز همکاری لازم را داشته باشند.