۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

تعطیلی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار در روز ۲۸ صفر

تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز جمعه ۳۱ مردادماه مصادف با ۲۸ صفر سالروز وفات حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران اعلام کرد: تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز جمعه ۳۱ مردادماه مصادف با ۲۸ صفر سالروز وفات حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.

شهروندان می‌توانند جهت خرید آخر هفته خود در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب به میادین و بازارهای میوه و تره‌بار مراجعه کنند.

همچنین شهروندان با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد می‌توانند تمامی مایحتاج خود را سفارش داده تا در کمترین زمان و از نزدیک‌ترین بازار یا میدان میوه و تره‌بار تهیه و به مقصد مورد نظر ارسال شود.

