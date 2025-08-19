به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران اعلام کرد: تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران در روز جمعه ۳۱ مردادماه مصادف با ۲۸ صفر سالروز وفات حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) تعطیل است.
شهروندان میتوانند جهت خرید آخر هفته خود در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ شب به میادین و بازارهای میوه و ترهبار مراجعه کنند.
همچنین شهروندان با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد میتوانند تمامی مایحتاج خود را سفارش داده تا در کمترین زمان و از نزدیکترین بازار یا میدان میوه و ترهبار تهیه و به مقصد مورد نظر ارسال شود.
