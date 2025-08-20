خبرگزاری مهر، گروه استانها: تابستان امسال برای مردم کرمانشاه، بیش از گرمای طاقتفرسای هوا، با خاموشیهای پیاپی و غیرمنتظره گره خورد. قطعی برق که ابتدا در قالب یک برنامه زمانبندیشده و منظم روزانه، با سقف دو ساعت برای هر منطقه اعلام شد، خیلی زود به یکی از اصلیترین دغدغههای شهروندان تبدیل شد. مردمی که به امید داشتن یک چارچوب روشن و قابل پیشبینی، زندگی روزانه خود را با جدول اعلامشده تنظیم میکردند، ناگهان خود را در برابر تغییراتی دیدند که نه تنها آرامش روانی آنان را بر هم زد، بلکه چرخهی اقتصادی و اجتماعی شهر و روستا را نیز مختل ساخت.
در هفتههای نخست، خاموشیها بر اساس جدول منتشرشده، به گونهای اجرا میشد که هر خانواده، واحد صنفی و حتی مراکز تولیدی میتوانستند تا حدی زمان فعالیت یا استراحت خود را با این برنامه هماهنگ کنند. اما این شرایط پایدار نماند. تنها پس از گذشت چند روز، مردم با نسخه جدیدی از همان جدول مواجه شدند که ساعات قطعی برق را از دو ساعت به چهار ساعت افزایش داده بود. افزایش ناگهانی زمان خاموشیها، آن هم در گرمای تیر و مرداد، واکنشهای گستردهای به دنبال داشت. بسیاری از خانوادهها که ناچار بودند برای سالم ماندن مواد غذایی خود به یخچال و فریزر تکیه کنند، با مشکلات جدی روبهرو شدند. کودکان و سالمندان، که بیش از سایرین در برابر گرما آسیبپذیر هستند، در خانههای بدون کولر یا پنکه، روزهای دشواری را سپری کردند.
وعده کاهش خاموشیها به ۲ ساعت
به گزارش خبرنگار مهر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه شامگاه جمعه ۳ مرداد در بازدیدی میدانی از مرکز دیسپاچینگ شرکت برق منطقهای و شرکت توزیع برق استان، ضمن بررسی روند مدیریت شبکه، پیگیر وضعیت خاموشیهای برنامهریزیشده و دغدغه مردم در خصوص قطعی برق شد.
وی در حاشیه این بازدید با اشاره به اولویتبندی مصرف برق در استان گفت: اولویت بهرهمندی از برق با مشترکان خانگی و تجاری است، و باید تلاش کنیم با مدیریت و کاهش مصرف در سایر بخشها بهویژه در دستگاههای دولتی و ادارات، شبکه برق خانگی و تجاری را پایدار نگه داریم.
حبیبی با اشاره به نارضایتیهایی که در پی افزایش ساعات خاموشی برای مردم و فعالان اقتصادی بهوجود آمده، افزود: ضمن پوزش از شهروندان و تولیدکنندگان بهدلیل نوسانات و قطعیهای اخیر، تأکید میکنم که تمام توان مدیریتی و برنامهریزی استان برای کاهش خاموشیها، جلب رضایت مردم و رفع مشکلات به کار گرفته خواهد شد.
برق مشترکین خانگی بیشتر از ۲ ساعت در روز قطع نشود
استاندار کرمانشاه با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه برق در این ایام، از شرکت برق منطقهای و توزیع نیروی برق استان خواست با در نظر گرفتن شرایط سخت مردم در فصل گرما، برنامهریزیها بهگونهای باشد که در بدترین حالت، برق هر مشترک خانگی تنها یکبار در روز قطع شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که مصرف برق به اوج خود رسیده، همه دستگاهها باید برای عبور از این دوره پیک مصرف، همکاری لازم را داشته باشند و با صرفهجویی در مصرف انرژی، به کاهش بار شبکه کمک کنند.
استاندار در پایان تأکید کرد: رسالت مدیریت استان در این ایام، حفظ آرامش مردم و پشتیبانی از نیازهای ضروری آنان در حوزه انرژی است و با پیگیریهای شبانهروزی، تلاش خواهیم کرد خاموشیها را به حداقل برسانیم.
تغییراتی نمایشی در جدول قطع برق
پس از این تحولات، جدول خاموشی بار دیگر با کاهش ساعات به دو ساعت در روز بازنگری شد و امید تازهای در میان مردم شکل گرفت. مردم کرمانشاه با تصور بازگشت به شرایطی قابل پیشبینی، خود را برای تحمل دوبارهی قطعیهای محدودتر آماده کردند. اما این بار نیز، آنچه روی کاغذ نوشته شده بود، در عمل چندان محقق نشد. با وجود ثبت زمان دو ساعت در برنامه رسمی، بسیاری از خانوادهها و کسبوکارها شاهد خاموشیهایی فراتر از این زمان بودند؛ خاموشیهایی که گاه چند برابر زمان اعلامشده به طول انجامید و همین مسئله موجی از گلایه و ناامیدی را در سطح جامعه به راه انداخت.
امروز در استان کرمانشاه، قطعی برق دیگر فقط یک معضل فنی یا مدیریتی تلقی نمیشود. خاموشیهای تابستانی به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است؛ بخشی که به شکل مستقیم بر آسایش خانوادهها، سلامت عمومی، چرخهی تولید، فعالیتهای صنفی و حتی روابط اجتماعی اثر میگذارد. تجربهی چند هفته اخیر نشان داده که بیثباتی در مدیریت و اجرای برنامههای خاموشی، بیش از خود قطعی برق، زندگی مردم را دشوار کرده است. در شرایطی که گرما به اوج میرسد و نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی و تجهیزات برقی بیش از هر زمان دیگر احساس میشود، بیاعتمادی به جدول خاموشیها، یکی از اصلیترین بحرانهای روانی و اجتماعی این روزهای مردم کرمانشاه است.
قطعیهای مکرر برق زندگی مردم کرمانشاه را مختل کرده است
در حالی که طبق جدول خاموشیها قرار است برق مناطق مختلف استان کرمانشاه روزانه تنها دو ساعت قطع شود، اما شهروندان میگویند این برنامه در عمل رعایت نمیشود و خاموشیها به دفعات بیشتر و زمانهای طولانیتر تکرار میشود.
یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته ما سه بار قطعی برق را تجربه کردیم؛ یک بار به مدت دو ساعت کامل و دو بار هم هر کدام حدود یک ساعت و نیم. این در حالی است که قرار بود قطعیها فقط روزی دو ساعت و آن هم در زمان مشخص باشد.
وی افزود: وقتی برق اینطور بدون برنامه و در چند نوبت قطع میشود، عملاً نمیشود برای هیچ کاری برنامهریزی کرد. دستگاههای برقی خانه مرتب خاموش و روشن میشوند و حتی وسایل برقی آسیب میبینند. از طرفی گرما امان خانوادهها را بریده و بدون کولر و پنکه نمیشود این روزها را تحمل کرد.
این شهروند کرمانشاهی با گلایه از بینظمی در اجرای جدول خاموشیها گفت: مردم اگر بدانند دقیقاً چه ساعتی برق میرود، خودشان را آماده میکنند، اما وقتی یک روز سه بار و هر بار با مدت طولانی خاموشی اتفاق میافتد، همه زندگی مختل میشود. امیدواریم مسئولان حداقل همان برنامه اعلامشده را درست اجرا کنند.
مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد با وجود اعلام بازگشت خاموشیها به دو ساعت در روز، همچنان قطعیهای مکرر و فراتر از جدول رسمی ادامه دارد و زندگی مردم کرمانشاه را بهطور جدی مختل کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه در جدول رسمی شرکت توزیع برق، ساعات خاموشی برای مشترکان خانگی و تجاری کرمانشاه روی عدد «دو ساعت در روز» تنظیم شده است، اما آنچه در واقعیت اتفاق میافتد، متفاوت با آن چیزی است که روی کاغذ نوشتهاند. در بسیاری از محلههای شهر، خاموشیها بیش از دو ساعت ادامه دارد و در مواردی نیز برق در چند نوبت در طول روز قطع میشود. این وضعیت، برنامهریزی روزمره مردم را مختل کرده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد شهروندان در برخی مناطق طی یک روز، سه نوبت خاموشی را تجربه کردهاند؛ این در حالی است که دستور صریح بازگشت خاموشیها به دو ساعت در روز صادر شده بود. مردم میگویند این اختلاف میان «آنچه اعلام میشود» و «آنچه در عمل رخ میدهد» اعتماد آنها به مسئولان استان را خدشهدار کرده است.
بر اساس این گزارش خاموشیهای طولانی نه تنها وسایل برقی منازل و مراکز کسبوکار را از کار انداخته، بلکه مشکل دیگری نیز به بار آورده است؛ بسیاری از محلهها با قطع برق، با مشکل قطع آب هم مواجه میشوند. پمپهای آب خانگی و حتی تأسیسات آبرسانی شهری بدون برق از کار میافتند و این مسئله برای خانوادههایی که در آپارتمانها و طبقات بالاتر زندگی میکنند، به مشکلی جدی تبدیل شده است.
یکی از شهروندان به خبرنگار مهر گفت: وقتی برق میرود، آب هم در دسترس نیست. حتی برای کارهای ساده روزانه مثل شستن ظروف یا تأمین آب شرب باید ساعتها منتظر بمانیم. این شرایط در گرمای تابستان واقعاً سخت است.
قطع ارتباطات و آسیب به کسبوکارهای اینترنتی
مشکل دیگر خاموشیها به حوزه ارتباطات بازمیگردد. بسیاری از مشترکان میگویند هنگام قطعی برق، آنتن تلفن همراه از دسترس خارج میشود و اینترنت موبایل نیز قطع میگردد. این موضوع برای جوانانی که کسبوکارشان بر بستر اینترنت شکل گرفته یا دانشجویانی که برای امور تحصیلی به ارتباط آنلاین نیاز دارند، آسیبزا بوده است.
یک فروشنده آنلاین در گفتوگو با مهر اظهار داشت: کار ما به اینترنت وابسته است. وقتی چند بار در روز برق میرود و مودم و آنتن موبایل هم از کار میافتد، تمام سفارشها معطل میماند. مشتری هم فکر میکند ما کوتاهی کردهایم. واقعاً این وضعیت کار را برای ما دشوار کرده است.
با وجود آنکه تغییر ساعات اداری و حتی تعطیلی مکرر ادارات با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در استان اعمال شد، اما خروجی ملموس برای مردم نداشته است. شهروندان میگویند سهم آنها از همه این تصمیمات، همچنان بیش از دو ساعت قطعی برق در روز است و زندگیشان زیر بار خاموشیها میگذرد.
گلایه از بی نظمیها بیش از خاموشیها است
این روزها در کرمانشاه، مردم ناچارند برای سادهترین امور زندگی خود هم حسابی روی برق باز نکنند. از روشن نگه داشتن یخچالها و سالم ماندن مواد غذایی گرفته تا استفاده از وسایل سرمایشی، همهچیز وابسته به برقی است که معلوم نیست چه زمانی خواهد رفت و چه زمانی بازمیگردد. تکرار این بیثباتی، فشار مضاعفی بر خانوادهها، اصناف، تولیدکنندگان و کسبوکارهای نوپا وارد کرده است.
مشاهدات میدانی مهر نشان میدهد مردم از بینظمی موجود بیش از خود خاموشیها گلایه دارند. آنان میگویند اگر همان دو ساعت طبق جدول دقیق اجرا شود، حداقل میتوان زندگی را با آن تطبیق داد؛ اما وقتی یک روز سه بار و هر بار بیش از وعده اعلامشده برق میرود، دیگر امکان هیچ برنامهریزی وجود ندارد.
به نظر میرسد برای عبور از این بحران، صرفاً صدور بخشنامه یا اعلام رسمی کافی نیست. آنچه مردم کرمانشاه امروز انتظار دارند، عمل به همان برنامه مصوب است تا بتوانند در روزهای داغ تابستان، با آرامش بیشتری زندگی خود را ادامه دهند.
نظر شما