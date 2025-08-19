حل مشکلات فرهنگیان و تحقق عدالت آموزشی اولویت اصلی مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر سه شنبه در اجلاس ترکیبی رؤسای ادارات آموزش و پرورش و جمع مدیران به میزبانی مجتمع آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان با بیان اینکه تمامی بنیان‌های آموزشی و تربیتی از سن کودکی در انسان نهادینه می‌شود، ابراز داشت: در این بین مدرسه نقش محوری در ساختن آینده یک جامعه ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه مدرسه در واقع دروازه ورود آینده سازان به جامعه است، افزود: از این رو انتظار می‌رود تا علاوه بر آموزش، نقش تربیتی و فعالیت‌های پرورشی نیز در اولویت واقع شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه آموزش و پرورش نباید به حال خود رها شود، ابراز داشت: می‌بایست حل مشکلات جامعه فرهنگیان و ایجاد عدالت آموزشی در دانش آموزان دغدغه اول و اصلی مسئولان باشد.

مطیعی با بیان اینکه آینده کشور در گرو تربیت صحیح نسل جوان است، تصریح کرد: در صورت عدم برنامه‌ریزی برای تحقق این مهم قطعاً در آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهیم بود لذا نیازمند نرم افزارهای تربیتی و روان شناختی برای ارتباط با نسل امروز هستیم.

وی به شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان سمنان اشاره کرد و افزود: می‌بایست ویژگی‌های علمی و اخلاقی این افراد برای نسل جدید بازگو شود چرا که همواره شهدا الهام بخش جامعه بوده و هستند.