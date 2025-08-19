به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ظهر امروز سه‌شنبه ۲۸ مرداد، در نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و ارمنستان، تصمیم بر تداوم رابطه صمیمانه میان دو کشور را باور جدی دولت جمهوری اسلامی ایران دانست و از آمادگی کشورمان برای تسریع در نهایی کردن و انعقاد برنامه راهبردی همکاری‌های بلندمدت فیمابین خبر داد.

رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه روابط و همکاری‌های ایران و ارمنستان در همه زمینه‌ها در حال توسعه است، بر ضرورت افزایش مراودات و رایزنی‌های مقامات دو کشور برای رفع موانع و مشکلات تحقق اهداف تعیین شده و اجرای اسناد فیمابین تاکید کرد.

پزشکیان تصریح کرد: اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان ایران و ارمنستان بستر بسیار مساعدی برای تقویت بیش از پیش همکاری‌ها میان تهران و ایروان، بر پایه تلاش برای تأمین منافع متقابل است.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت توجه به دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و رعایت ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات جدید منطقه از جمله امضای تفاهم‌نامه اخیر میان ارمنستان، جمهوری آذربایجان و آمریکا تاکید کرد و گفت: ایران همواره خواهان تثبیت ثبات و صلح در منطقه قفقاز بوده و خواهد بود.

نخست وزیر ارمنستان نیز در این نشست، ضمن ابراز خرسندی از سفر دکتر پزشکیان و هیئت همراه به کشورش گفت: ارمنستان همواره نسبت به حفظ روابط دوستانه و تاریخی خود با جمهوری اسلامی ایران متعهد بوده و خواهد بود.

نیکول پاشینیان خاطرنشان کرد: ایران و ارمنستان ظرفیت‌های متنوع و مکملی دارند که باید آنها را در راستای تأمین منافع دو کشور به کار گیریم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مرز مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای ارمنستان از اهمیت مضاعفی برخوردار است، اظهار داشت: همکاری با ایران در سایه حسن همجواری و حفظ و ارتقای روابط دوستانه، برای ارمنستان اهمیت راهبردی دارد و بدون تردید ملاحظات ایران در احداث کریدور جدید رعایت خواهد شد.

نخست وزیر ارمنستان تصریح کرد: ارمنستان آماده انعقاد سند راهبردی همکاری‌های بلندمدت میان دو کشور است.