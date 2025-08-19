توزیع متوازن خدمات در شهر و روستاهای ساوه در اولویت اقدامات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی ظهر سه‌شنبه در نخستین جلسه «سه‌شنبه‌های خدمت» و بازدید از پروژه‌های شهرستان نوبران و غرق‌آباد گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته نگاه صرفاً صنعتی بر ساوه حاکم شد و توجه به مسائل اجتماعی مغفول ماند که ماحصل این این نوع نگرش، وجود ۲۴ محله حاشیه‌نشین، کمبود فضاهای عمومی، ضعف خدمات درمانی و ورزشی و آسیب‌های اجتماعی گسترده است.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت دکتر پزشکیان و تأکیدات استاندار مرکزی، توزیع متوازن خدمات در سطح شهرها و روستاهاست که تمرکز نیروها و امکانات در مراکز استان‌ها و پایتخت، موجب بسیاری از مشکلات و ناترازی‌های امروز شده است.

فرماندار ساوه افزود: در بخش‌های مختلف روستایی و شهری پتانسیل‌های ارزشمندی داریم که تنها با حضور میدانی و اشراف به جزئیات می‌توان آنها را شناسایی و فعال کرد و توسعه متوازن یعنی همه مناطق، از ساوه گرفته تا نوبران و غرق‌آباد، باید در مسیر رشد قرار گیرند.

وی ادامه داد: من خودم در گذشته بارها هشدار دادم که صرفاً بزرگ کردن شهر بدون برنامه‌ریزی اجتماعی، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. اکنون شاهد هستیم که این نگرانی‌ها به واقعیت تبدیل شده است.

فرماندار ساوه با تأکید بر اهمیت مدیریت علمی و آگاهانه گفت: حلقه‌ای که امکانات محدود کشور را به رضایتمندی مردم متصل می‌کند، مدیریت است و چنانچه مدیران با علم و اشرافیت فعالیت کنند، محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار محقق خواهد شد.

حسینی همچنین به ظرفیت‌های گردشگری مناطق غربی شهرستان اشاره کرد و افزود: نوبران و غرق‌آباد شرایط بسیار خوبی برای توسعه گردشگری دارند، نگاه ما به این مناطق باید گردشگری و نه صنعتی باشد و اگر زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، این مناطق می‌توانند به قطب توریستی تبدیل شوند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلان کشور گفت: واقعیت این است که به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، منابع دولت محدود است و نگاه اصلی دولت در برنامه هفتم توسعه، بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است و بخشی از این منابع برای توسعه شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است که مسئولان محلی باید از این فرصت بهره گیری کنند.

فرماندار ساوه تصریح کرد: ساوه شهرستانی با موقعیت استراتژیک و ظرفیت‌های ارزشمند است و گر از این فرصت‌ها به‌درستی بهره نبریم، تبدیل به تهدید خواهند شد چرا که مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت‌های بومی، راه‌حل مشکلات امروز و فردای این شهرستان است.