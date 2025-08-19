  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

سقوط مرگبار کوهنورد سمنانی در جبهه شمالی؛ دماوند باز هم قربانی گرفت

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان گفت: «رامین همتیان» کوهنورد پرافتخار سمنانی که قله‌های مرتفع ایران و جهان را فتح کرده بود، در آخرین صعود خود به دماوند بر اثر سقوط جان سپرد.

محمد تقی علوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کوهنورد سمنانی همراه تیم از جبهه شمالی قصد صعود به قله دماوند را داشت، بیان کرد: این پیشکسوت کوهنوردی، متأسفانه در آخرین برنامه ورزشی خود دچار سقوط شد و در گذشت.

وی با بیان اینکه رامین همتیان در کارنامه ورزشی خود سابقه حضور چندین باره قله دماوند را داشته است، افزود: متأسفانه تلاش برای نجات او کارگر نبود و جان باخت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه رامین همتیان متولد ۱۹ تیرماه ۶۸ بود، ابراز داشت: وی سابقه درخشانی در صعود به قله‌های مرتفع ایران را داشته است.

علوی در ادامه تصریح کرد: صعود به قله کازبک در کشور گرجستان و قله آرارات بلندترین قله کشور ترکیه طی سال گذشته از افتخارات ورزشی حوزه بین المللی او بوده است.

وی ضمن ابراز همدردی و پیام تسلیت و آرزوی صبر و شکیبایی برای بازماندگان این مرحوم، افزود: یاد و خاطره این کوهنورد در بین جامعه ورزشی به ویژه کوهنوردان گرامی و جاودان خواهد بود.

