به گزارش خبرنگار مهر، عباس علیآبادی، ظهر سهشنبه در آئین بهرهبرداری از پروژههای صنعت آب و برق استان قزوین، بر ضرورت حل مسائل با تدبیر و نگاه علمی تأکید و اظهار کرد: برای حل مسائل استانها باید نظاممند عمل کرد و از ظرفیت دانشمندان و مسئولان بهره گرفت.
علیآبادی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی و محدودیت منابع قرار دارد، افزود: میان رضایت عمومی و منافع ملی گاه مغایرتهایی وجود دارد، اما اولویت ما باید منافع مردم باشد. برنامهریزی برای عبور از شرایط سخت در دستور کار قرار گرفته و با وجود پنج سال خشکسالی، توانستهایم وضعیت قابل قبولی رقم بزنیم.
وی عدالت در توزیع انرژی را یک اصل مهم دانست و گفت: ناعدالتی در توزیع انرژی ناشی از کمبود زیرساختها است.
وزیر نیرو اضافه کرد: با بهرهبرداری از پروژههای خورشیدی و طرحهای تکمیلی، بخش قابل توجهی از مشکلات برق رفع خواهد شد.
وی همچنین از سرمایهگذاری بیش از ۷۵ هزار مگاوات در صنعت برق خبر داد و گفت: با صبوری مردم، بهزودی شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود.
علی آبادی بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تأکید و عنوان کرد: افرادی که مصرف بیش از حد دارند نباید از امتیازات خاص بهرهمند شوند.
وی با اشاره به انتقال آب سد طالقان تصریح کرد: برنامهریزی همزمان برای استانهای قزوین، البرز و تهران در حال انجام است و تأمین آب شرب برای همه مردم اولویت دارد.
علیآبادی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجامشده، سه برابر میزان آبی که منتقل میشود صرفهجویی شده و این دستاورد بزرگی است.
