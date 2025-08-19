به گزارش خبرنگار مهر عباس علی‌آبادی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به ورود کشور به پنجمین سال خشکسالی تأکید کرد: عبور از بحران‌های آبی و انرژی تنها با همیاری مردم و اجرای طرح‌های مؤثر امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تأمین آب در شرایط فعلی نیازمند یک تلاش جمعی است، گفت: در حوزه آب با چالش‌های جدی‌تری مواجه هستیم، چرا که منابع آبی کشور وابسته به نزولات جوی است و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران موجب شده تا با خشکسالی‌های متوالی روبه‌رو باشیم.

وزیر نیرو اضافه کرد: انتقال آب از دریا برای مناطق ساحلی قابل اجراست، اما برای مناطق مرکزی کشور، به‌دلیل هزینه‌های بالا، راهکار اقتصادی محسوب نمی‌شود.

علی‌آبادی با اشاره به حجم بالای اقدامات انجام‌شده در کشور، تصریح کرد: با وجود تلاش‌های گسترده، بسیاری از پروژه‌ها هنوز به نتیجه نرسیده‌اند و در دو حوزه حیاتی برق و آب، نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های جدید هستیم.

وی اولویت امروز کشور را حرکت به سمت طرح‌های اثربخش‌تر دانست و افزود: توسعه انرژی خورشیدی یکی از مسیرهای مؤثر برای مقابله با افزایش مصرف برق در آینده است.

وزیر نیرو همچنین بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی انرژی در کنار توسعه نیروهای تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: تدوین یک نقشه جامع برای شناسایی نقاط ضعف و قوت مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار دارد تا بتوان بر اساس آن، برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داد.

علی‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه‌های خورشیدی به‌صورت پراکنده در سطح کشور آغاز شده تا نیازهای محلی هر منطقه به‌طور مستقل تأمین شود.

وی این رویکرد را گامی مؤثر در مسیر پایداری انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق سراسری دانست.