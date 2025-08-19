به گزارش خبرگزاری مهر، اداره سلامت شهرداری منطقه ۹ تهران از تکمیل و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی جامع سه کانون سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماریهای غیرواگیر (دیابت) در این منطقه خبر داد.
این طرح که دو سال پیش با همکاری دبیران کانونهای محلات، مساجد، پایگاههای بهداشتی و مسئولان خانههای سلامت اجرا شد، به شناسایی و ثبت اطلاعات دقیق سالمندان، افراد دارای معلولیت و بیماران دیابتی منطقه پرداخته است. این اطلاعات در قالب فرمهای مخصوص ثبت و بایگانی شده و برای برنامهریزیهای هدفمند مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس این طرح، اطلاعات بیش از ۲۷۰ سالمندان منطقه، از جمله ۶۰ سالمندان تنها و نیازمند توجه، شناسایی و ثبت شد. همچنین، افراد دارای معلولیت در سطح محلات منطقه بهصورت دقیق شناسایی شدند که شامل خانوادههای دارای یک، دو یا سه فرد معلول است. نوع معلولیت و آدرس این افراد نیز در بانک اطلاعاتی ثبت شده است. علاوه بر این، کانون بیماریهای غیر واگیر (دیابت) با همکاری خانههای سلامت، مساجد، درمانگاهها و مرکز بهداشت غرب، بیماران دیابتی منطقه را شناسایی کرده و نوع دیابت آنها مشخص شده است. این افراد بهصورت ماهانه تحت چکاپهای منظم دیابت قرار میگیرند.
این بانک اطلاعاتی جامع، که با هدف ارتقای کیفیت زندگی و ارائه خدمات هدفمند به این گروهها تشکیل شده، شامل اطلاعاتی نظیر وضعیت سلامت، نوع بیماریها، نیازهای اجتماعی و آدرس دقیق افراد است. همچنین، بر اساس بیماریهای شایع شناساییشده در میان سالمندان، برنامههایی مانند کلاسهای آموزشی، کارگاههای بهداشت روان، اضطراب، افسردگی، استرس، مهارتهای ارتباطی با افراد دارای معلولیت، خود مراقبتی، رسیدگی به سلامت روان افراد دارای معلولیت در شرایط عادی و شرایط پساجنگ، توزیع بستههای حمایتی، پیشگیری از خشونت و سالمند آزاری، و برای بیماریهای غیر واگیر انجام انواع غربالگریها، کلاسهای آموزشی پیشگیری از انواع بیماریها، و سایر خدمات بهداشتی و رفاهی برای آنها اجرا میشود.
اداره سلامت منطقه ۹ از شهروندان، بهویژه اعضای این کانونها و خانوادههایشان، دعوت میکند تا با مراجعه به خانههای سلامت محلات، در بهروزرسانی مداوم این بانک اطلاعاتی مشارکت کنند. این طرح نقش مؤثری در تحقق اهداف «شهر دوستدار سالمند» و بهبود شرایط زندگی گروههای هدف خواهد داشت.
اینفوگرافی جامعی از دادههای این سه کانون تهیه شده که به تحلیل بهتر و برنامهریزی دقیقتر برای خدمات اجتماعی و بهداشتی کمک میکند.
همچنین اداره سلامت شامل ۷ کانون سالمندان یا جهان دیدگان، کانون افراد دارای معلولیت، کانون پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر، کانون مادر و کودک (مادرانه)، کانون جوانان، کانون پیشگیری از استعمال دخانیات، کانون پزشکان است.
