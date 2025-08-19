معرفی فرمانده جدید سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آئین تکریم و معارفه فرمانده جدید سپاه قمربنی هاشم علیه السلام استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر امروز با حضور سردار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی «ره» تیپ ۴۴ قمربنی هاشم علیه السلام برگزار شد.

گفتنی است، سردار علی محمد اکبری، فرمانده پیشین سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام استان چهارمحال و بختیاری، از رزمندگان و فرماندهان دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت بودند، که سال‌ها عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت صادقانه و مسئولیت‌های گوناگون مدیریتی ازجمله؛ از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ معاونت هماهنگ کننده و رئیس ستاد سپاه استان چهارمحال و بختیاری، و از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ فرماندهی تیپ ۴۴ و از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ جانشینی سپاه استان و از دی‌ماه ۱۳۹۵ تاکنون فرماندهی سپاه قمربنی هاشم علیه السلام سپری کردند.

این فرمانده جبهه‌های حق علیه باطل و جبهه مقاومت و دفاع از حرم آل الله، مفتخر به جانبازی و برادری دو شهید گرانقدر است، که از سال ۱۳۶۰ تا پایان دفاع مقدس در خطوط مقدم حضور داشت و تنها دو ماه از این دوران را به دلیل مجروحیت در بیمارستان گذراند.

سردار کرمی در ۱۲ عملیات آفندی خط‌شکن و در ۱۰ عملیات بزرگ همچون والفجر مقدماتی، والفجر ۴، والفجر ۸، نصر ۷، کربلای ۵، بدر و خیبر نقش‌آفرینی کرده است.

سردار اکبری در طول خدمت خود مسئولیت‌های متعددی همچون؛

از سال ۶۱ با سن ۱۴ سالگی در کردستان و سالهای بعد در عملیات‌های والفجر ۴، عملیات خیبر، عملیات بدر، عملیات والفجر ۸، عملیات کربلای ۴، عملیات کربلای ۵، جبهه مقاومت و دفاع از حرم، و خطوط پدافندی متعدد دوران دفاع مقدس و همچنین در برقراری امنیت پایدار در مناطق شمال غرب و جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق کشور عزیزمان ایران اسلامی نقش آفرینی داشتند.

وی، در مسئولیتهای متعدد بی‌سیم چی، فرمانده گروه، فرمانده دسته، جانشین گروهان، فرمانده گروهان، جانشین گردان، فرمانده گردان، معاونت آماد، فرماندهی آموزش، معاونت بازرسی تیپ، جانشین تیپ، معاونت هماهنگ کننده سپاه استان، فرماندهی تیپ، جانشینی سپاه استان و مدت حدود ۹ سال فرماندهی سپاه استان را بر عهده داشته است.

سردار اکبری در این مدت، در قالب قرارگاه‌های مختلف خدمات رسانی، سازندگی و محرومیت زدایی، مسکن نیازمندان، اشتغالزایی، کارگاه‌های تولیدی، جهاد آبرسانی به مناطق متعدد روستایی و شهری، تهیه جهیزیه نیازمندان، آبرسانی کشاورزی و سازماندهی و بکارگیری گروههای جهادی زیادی در استان چهارمحال و بختیاری منشأ خیرات و برکات زیادی بودند.

گفتنی است، توجه ویژه به جامعه ایثارگری استان، تلاش در برقراری امنیت در استان به نحوی که بحمدالله مردم ولایت مدار استان هیچ‌گونه هزینه‌ای برای نظام نداشتند و سایر موارد فرهنگی و عمرانی و بصیرت افزایی و… گوشه‌ای از فعالیت‌های این فرمانده سپاه اسلام در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

شایان ذکر است، سردار علی افضلی، در این مراسم به‌عنوان فرمانده جدید سپاه قمرینی هاشم علیه السلام معرفی شد.

شایان‌ذکر است سردار افضلی نیز مسئولیت‌های مختلف از فرماندهی رده‌های مختلف تا فرماندهی تیپ ۴۴ قمربنی هاشم علیه السلام تا جانشینی سپاه استان چهارمحال و بختیاری و حضور در جبهه مقاومت را در کارنامه خود دارد.