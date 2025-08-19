به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا گودرزی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وحدت استان مرکزی اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم از طریق ستاد استانی هفته وحدت انجام شده و برنامه‌ها با انسجام کامل برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج وحدت در شرایط کنونی جهان اسلام افزود: هفته وحدت فرصتی برای بازنمایی وحدت امت اسلامی در برابر تهدیدات فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای دشمنان است و مشارکت هدفمند دستگاه‌ها نقش مؤثری در تعمیق این پیام خواهد داشت.

حجت‌الاسلام گودرزی تصریح کرد: ۱۸ نهاد و دستگاه اجرایی در استان مسئولیت اجرای بخشی از برنامه‌های هفته وحدت را بر عهده دارند و باید با برنامه‌ریزی دقیق، نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند.

وی آئین جهانی اربعین حسینی را نمادی روشن از شکل‌گیری امت واحده اسلامی دانست و گفت: حضور میلیونی مسلمانان در این رویداد معنوی، نشانگر قدرت اتحاد در برابر ظلم، استکبار و تفرقه‌افکنی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی تأکید کرد: برنامه‌های هفته وحدت با تمرکز بر تقویت همبستگی اجتماعی، تبیین مشترکات دینی و معرفی سیره پیامبر اسلام (ص) به‌عنوان نماد وحدت و همدلی اجرا می‌شود.