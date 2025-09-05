هفته وحدت فرصتی برای تحکیم انسجام و تقویت جایگاه امت اسلامی در جهان

حجت الاسلام حسین منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم حفظ اتحاد و همبستگی در جامعه اسلامی تأکید کرد و افزود: وحدت اسلامی نه تنها یک ضرورت اعتقادی و دینی است، بلکه عامل اصلی موفقیت و پیشرفت در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به شمار میرود.
نماینده ولی فقیه در سپاه زرندیه گفت: اکنون ملت ایران بیش از هر زمان دیگری با چالشها و تهدیدهای متنوع مواجه است و بدون شک عبور از این شرایط تنها در سایه همدلی و همگرایی ممکن خواهد بود.
وی افزود: اگر ملتها دچار تفرقه شوند، فرصت برای نفوذ و سواستفاده دشمنان فراهم میشود، اما هر زمان وحدت و انسجام حاکم بوده است، شاهد اقتدار، عزت و دستاوردهای بزرگ بودهایم.
حجت الاسلام منصوری گفت: رسول خدا (ص) همواره بر اهمیت همدلی و انسجام میان مسلمانان تأکید داشتند و میفرمودند که مؤمنان در دوستی و رحمت نسبت به یکدیگر همچون یک پیکر هستند و چنانچه عضوی از آن رنجور شود، دیگر اعضا نیز با او همدردی میکنند، این روایت عمیقترین پیام وحدت و همبستگی را در خود جای داده و در شرایط کنونی همانند چراغ راه است.
وی ادامه داد: دشمنان اسلام همواره در تلاش بودهاند با دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی وحدت ملت ایران را خدشهدار کنند، اما تجربه نشان داده است هر زمان مردم در سایه ولایتفقیه گرد هم آمده و وحدت خود را حفظ کردهاند، تمامی نقشههای دشمن ناکام مانده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه زرندیه با بیان اینکه هفته وحدت تنها یک مناسبت تقویمی نیست، افزود: این ایام فرصتی برای بازاندیشی در رفتارها و بازسازی انسجام اجتماعی است و باید بهانهای برای تقویت روابط اجتماعی، همدلی میان اقشار مختلف و افزایش همگرایی در سطح امت اسلامی قرار گیرد.
حجتالاسلام منصوری تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند عزمی راسخ برای حفظ وحدت هستیم و دشمنان ما به خوبی میدانند تنها راه مقابله با اقتدار ملت ایران، ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه است؟ بنابراین میطلبد آحاد جامعه با پایبندی به آموزههای دینی و اطاعت از ولایت، وحدتی پایدارتر از گذشته رقم بزنیم.
