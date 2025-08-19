هفته وحدت فرصتی برای تقویت محبت و همبستگی میان مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی‌پور در نشست خبری به مناسبت هفته وحدت استان مرکزی اظهار کرد: هفته وحدت علاوه بر گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص)، زمینه‌ای مناسب برای بازنگری در مشترکات امت اسلامی، تقویت پیوندهای برادری و ایستادگی در برابر جریان‌های تفرقه‌انگیز فراهم می‌کند.

وی افزود: تقارن ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول، به‌عنوان نماد وحدت شیعه و سنی، ظرفیت ارزشمندی برای همگرایی اسلامی است و امروز بیش از گذشته باید وحدت عملی در برابر هجمه‌های دشمنان اسلام تقویت شود.

حجت‌الاسلام حسینی‌پور با اشاره به رویدادهای اخیر و همبستگی مثال‌زدنی ملت ایران در مواجهه با تهدیدات خارجی تصریح کرد: ایستادگی مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه، فراتر از یک دفاع نظامی، نشانگر عمق ایمان، انسجام ملی و اراده مردم برای پاسداری از عزت و تمامیت ارضی کشور بود.

وی ادامه داد: دشمنان اسلام با تحریک اختلافات مذهبی در پی تضعیف اتحاد مسلمانان هستند، اما وحدت شیعه و سنی، راهبردی مؤثر برای خنثی‌سازی این توطئه‌ها و تقویت اقتدار امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام حسینی‌پور تاکید کرد: سیره پیامبر اسلام (ص) الگویی کامل برای همزیستی مسالمت‌آمیز، تعامل محترمانه و زندگی مبتنی بر صلح و آرامش است و ترویج این آموزه‌ها زمینه‌ساز تقویت همدلی و همگرایی در میان مسلمانان خواهد بود.

امام جمعه موقت اراک افزود: هفته وحدت، فراتر از یک مناسبت تقویمی، فرصتی برای بازتعریف مأموریت مشترک مسلمانان در تقویت محبت، هم‌افزایی و صیانت از کیان اسلام در برابر تفرقه و جهالت است.