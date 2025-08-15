وحدت ملی سپر دفاعی در برابر تهدیدات و نفوذ دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساوه با اشاره به چند محور راهبردی قرآن و سیره اهل بیت (ع) جهت مقابله با نفوذ دشمن تأکید کرد: مراقبت از دشمن، ولایت‌پذیری و حفظ وحدت، قطع زمینه‌های ارتباطی با دشمن، استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، و عدم اعتماد بی‌چون و چرا به سخنان و وعده‌های دشمن، اصول اساسی برای تضمین امنیت ملی هستند.

امام جمعه ساوه با یادآوری نمونه‌های نفوذ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، از جمله کودتای نوژه، نفوذ بنی‌صدر و عملیات‌های تروریستی سال ۱۳۶۰، افزود: هوشیاری و مراقبت از دشمن ضروری است، حتی در سال‌های اخیر نیز مواردی مانند جاسوسی‌های عبدالرسول دری‌اصفهانی، جیسون رضائیان و سیامک نمازی، ضرورت دقت و مراقبت را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام رحیمی درباره تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: ۲ رویداد مثبت شامل برگزاری مراسم اربعین و سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به عراق و لبنان، و سه اتفاق تلخ شامل طرح خلع سلاح حزب‌الله در لبنان، تصویب اشغال دوباره غزه توسط رژیم صهیونیستی و مسئله کریدور زنگزور، در حال وقوع است.

وی به وضعیت لبنان اشاره و تأکید کرد: این نخستین بار نیست که برخی طرح خلع سلاح حزب‌الله را مطرح می‌کنند، اما مقاومت با پشتوانه مردمی و امکانات خود، ایستادگی خواهد کرد و این طرح‌ها به نتیجه نخواهد رسید، مقاومت، امنیت و حیثیت ملت لبنان را تضمین می‌کند و تجربه‌های گذشته درس عبرت برخی سیاسیون نشده است.

امام جمعه ساوه همچنین به رویدادهای شهرستانی پرداخت و گفت: آتش‌سوزی در یکی از انبارهای مهم گمرک شهر صنعتی کاوه بسیار تلخ بود و نیازمند دقت مسئولان است، اما جانفشانی و ایثار آتش‌نشانان عزیز نمونه‌ای شیرین و قابل تقدیر بود.

حجت الاسلام رحیمی با گرامی‌داشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در ۲۱ مرداد ۱۳۶۹، از ایثارگری و فداکاری این عزیزان تجلیل کرد.