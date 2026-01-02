به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ساروی با تأکید بر ضرورت تمرکز مسئولان بر حل مشکلات داخلی کشور، گفت: اعتراضات بهحق مردم نباید به بستری برای سوءاستفاده دشمنان و آشوبگران تبدیل شود. وی همچنین توسعه برق هستهای را راهکاری پایدار برای رفع ناترازی انرژی دانست و تصریح کرد: ایران با حفظ توان غنیسازی اورانیوم و پیشرفتهای فضایی در لبه علم و فناوری قرار دارد.
وی با گرامیداشت سالروز میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) و اشاره به آغاز آئین معنوی اعتکاف در استان، از استقبال گسترده مردم بهویژه نوجوانان خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ مسجد در مازندران برای برگزاری این مراسم اعلام آمادگی کردهاند.
نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، رحلت آیتالله مصباح یزدی و وفات حضرت زینب کبری (س)، این ایام را فرصتی برای تعمیق بصیرت و بازخوانی ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست کشف حجاب در دوران رضاخان، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهاجم فرهنگی دشمن تأکید کرد و گفت: اسلام با آزادی مشروع مخالفتی ندارد اما با بیعفتی و حجابزدایی سازمانیافته مخالف است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم، اعتراضات صنفی و اقتصادی را قابل درک دانست اما هشدار داد: دشمنان همواره تلاش میکنند مطالبات بهحق مردم را به سمت خشونت، آشوب و تخریب سوق دهند و لازم است مردم میان مطالبهگری و اغتشاش تفکیک قائل شوند.
خطیب جمعه ساری همچنین با اشاره به اظهارات رئیسجمهور و وزیر امور خارجه درباره لزوم اصلاحات اقتصادی داخلی، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی به مسائل داخلی از جمله نظام بانکی، گمرک، مالیات و تولید بازمیگردد و باید تمرکز اصلی مسئولان بر همین حوزهها باشد.
وی توسعه انرژیهای نو را مثبت ارزیابی کرد اما افزود: مطابق تأکید مقام معظم رهبری، کشور نیازمند دستکم ۲۰ هزار مگاوات برق هستهای است که انرژیای پایدار، پاک و راهبردی محسوب میشود.
آیتالله محمدی لائینی در واکنش به اظهارات نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هستهای ایران گفت: توان غنیسازی اورانیوم، تولید سوخت هستهای، ساخت موشکها و پهپادهای پیشرفته و پرتاب ماهوارههای بومی نشان میدهد ایران در مرزهای دانش و فناوری حرکت میکند و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
