۲۳۶ مرکز عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی در دشتستان بازرسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان دربان ملک صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این بازرسیها علاوه پایش محصولات آرایشی و بهداشتی، آموزش برچسب اصالت و سلامت کالا جهت کنترل محصولات آرایشی و بهداشتی نیز به متصدیان ارائه میشود.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان تصریح کرد: یکی از مهمترین روشهایی که میتواند در کنترل و کاهش قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی در کشور و جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی و جعلی به مردم در سطح عرضه کمک کند نصب برچسب اصالت و سلامت بر روی کالاهای آرایشی و بهداشتی، استفاده از سامانه جامع طرح شناسنامهدار کردن کالاهای آرایشی و بهداشتی است.
دربان ملک بیان کرد: این سامانه با بهکارگیری توانمندیهای عرصه فناوری اطلاعات توانسته گام مؤثری در ارتقا سلامت جامعه بردارد.
این مقام مسئول گفت: بهترین راه شناسایی محصولات اصل از تقلبی، سامانه مدیریت و نظارت بر محصولات سلامت سازمان غذا و دارو است و در صورت بروز مشکلات ناشی از استفاده محصولات وارداتی آرایشی و بهداشتی امکان پیگیری و رسیدگی موضوع به دلیل وجود مستندات و مدارک مربوط به کالای موردنظر در سازمان غذا و دارو میسر خواهد بود.
دربان ملک خاطرنشان کرد: این بازرسیها بهمنظور کنترل و پایش لوازمآرایشی و بهداشتی، حفظ سلامت مصرفکننده، جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز و همچنین پیشگیری از قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی انجامگرفته است.
وی اظهار کرد: این بازرسیها طبق برنامه زمانبندیشده و بهصورت ماهیانه انجام و ازلحاظ شرایط نگهداری و سلامت محصولات، برچسب اصالت، تاریخ تولید و انقضا آنها مورد بازرسی قرارگرفته است.
