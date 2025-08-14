منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای آئین بزرگ اربعین تاکنون، شبکه حملونقل استان کرمانشاه با یک ارتقا چشمگیر در حال خدمترسانی به زائران بوده است، اظهار داشت: این روند تا بازگشت کامل آخرین زائر حسینی ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به توسعه بیسابقه ظرفیت هوایی استان در ایام اربعین، گفت: در این مدت ظرفیت حملونقل هوایی استان دو برابر شده و تعداد پروازهای اربعین در فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه به بیش از ۱۷۰ پرواز رسیده که جابهجایی زائران را انجام داده یا در حال انجام است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه در بخش ریلی نیز تحولی مهم رقم خورده، تصریح کرد: علاوه بر قطارهای ویژه از تهران و مشهد، امسال برای نخستین بار قطارهای اربعین از مسیرهای ساری، گرگان و رشت به مقصد کرمانشاه راهاندازی شد که با استقبال گسترده مردم و زائران مواجه شد.
حبیبی ادامه داد: در حوزه حملونقل جادهای نیز از ابتدای آئین اربعین تاکنون، حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس، مینیبوس و سواری بهطور مستمر وظیفه جابهجایی زائران را از مبادی مختلف به مرز خسروی و از مرز به استانهای سراسر کشور برعهده داشتهاند.
وی با اشاره به هماهنگی کامل میان پلیس راه، راهداری، فرودگاه، راهآهن و بخش خصوصی حملونقل، افزود: تمام توان استان بسیج شده تا بازگشت زائران حسینی با سرعت، ایمنی و آرامش خاطر انجام شود.
استاندار کرمانشاه همچنین به اجرای طرح جامع ترافیک اربعین و اثرگذاری آن در کاهش حوادث رانندگی اشاره کرد و گفت: در ایام اربعین امسال، کاهش تصادفات منجر به فوت در استان کرمانشاه بیش از دو برابر میانگین استانهای درگیر اربعین بوده و خوشبختانه حوادث رانندگی در جادههای استان به شکل محسوسی کاهش یافته است.
کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به آمادگی کامل شبکه حملونقل برای بازگشت ایمن و سریع زائران اربعین حسینی، از دو برابر شدن ظرفیت حملونقل هوایی، راهاندازی قطارهای ویژه اربعین خبر داد.
منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای آئین بزرگ اربعین تاکنون، شبکه حملونقل استان کرمانشاه با یک ارتقا چشمگیر در حال خدمترسانی به زائران بوده است، اظهار داشت: این روند تا بازگشت کامل آخرین زائر حسینی ادامه خواهد داشت.
نظر شما