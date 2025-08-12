محمدمهدی شهریاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان مادر و کودک بجنورد با هماهنگی مسئولان و موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جوادیه احداث میشود.
وی افزود: وزیر بهداشت دستور تأمین هزینه خرید زمین و آغاز اجرای پروژه را صادر کرده است.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس با اشاره به نیازهای گسترده بخش بهداشت و درمان خراسان شمالی، بهویژه کمبود مراکز و تختهای تخصصی، گفت: تسریع در روند احداث بیمارستان مادر و کودک از مطالبات عمومی مردم استان، بهخصوص شهروندان بجنوردی است.
شهریاری ادامه داد: این پروژه اواخر دولت سیزدهم در مکانی نامناسب و دور از شهر کلنگزنی شد، اما با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و همکاری شورای شهر و شهرداری بجنورد، قطعه زمینی مناسب در محدوده شمالی شهر (جوادیه) به وسعت ۵ هکتار جانمایی خواهد شد.
وی افزود: وزیر بهداشت دستور تسریع در روند احداث بیمارستان را به معاونتهای مربوطه صادر کرده و قول مساعد برای ارتقای این مرکز درمانی به بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی داده است.
نظر شما