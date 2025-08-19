نشست مشترک نمایندگان مازندران و مسئولان قضایی برای حل مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی رئیس مجمع نمایندگان مازندران عصر سه شنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای قضائی استان افزود: قرار است به همگرایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و قضائی برای حل مشکلات مردم و رفع موانع توسعه استان منجر شود.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران در این نشست که با حضور معاونان دادگستری، رؤسای سازمان‌های تابعه و جمعی از مدیران قضائی در سالن همایش مجتمع رفاهی نفت محمودآباد برگزار شد، گفت: برگزاری نشست‌های دوره‌ای میان نمایندگان و مسئولان دستگاه‌های مختلف می‌تواند بستر هم‌افزایی و تعامل بیشتر برای رفع چالش‌های بنیادین استان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: بسیاری از مشکلات مازندران ماهیتی بین‌بخشی دارند و بدون هماهنگی و همگرایی مسئولان اجرایی، قضائی و تقنینی قابل حل نیستند.

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه فلسفه برگزاری چنین نشست‌هایی بررسی نیازهای مردمی و رفع موانع توسعه است، اظهار داشت: دادگستری استان آمادگی دارد تا با برگزاری نشست‌های مشترک با حضور استاندار و نمایندگان مجلس، مسائل کلان و چالش‌های عمده استان را بررسی و برای رفع آن‌ها راهکار عملی ارائه کند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات مردم وظیفه‌ای جدی برای مدیران استان است و باید با هم‌افزایی و اقدام مشترک، روند رسیدگی به مطالبات مردم تسریع شود.

در ادامه جلسه، نمایندگان حاضر مهم‌ترین مشکلات و نیازهای مردم استان را تشریح کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به معضلات ناشی از ساخت‌وسازهای خارج از بافت روستاها، رسیدگی به پرونده‌های تخریب بناهای غیرمجاز، اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مشکلات عرصه‌های اوقافی و لزوم تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌کاره مورد نیاز مردم اشاره کرد.