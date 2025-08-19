افزایش حوادث رانندگی وانفجار گاز در خوزستان؛۵۸ مصدوم و ۴ فوتی در ۱۰روز

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی عصر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای از وقوع حوادث تلخ رانندگی و انفجار گاز در ۱۰ روز گذشته خبر داد که ۵۸ مصدوم و چهار فوتی به دنبال داشت.

وی اظهار کرد: در این مدت، اورژانس ۱۱۵ با انجام ۱۲ مأموریت ترافیکی و اقدامات فوری، خدمات تخصصی ارائه داد و نقش مهمی در کاهش تلفات ایفا کرد.

بر اساس گزارش‌ها، سوانح رانندگی با ۵۰ مصدوم و ۴ فوتی، بیشترین سهم را در این حوادث داشتند. واژگونی خودرو با هفت مورد، شایع‌ترین علت این سوانح بود. همچنین، انفجار گاز در چهار حادثه جداگانه، هشت مصدوم برجای گذاشت. از میان مصدومان، ۲۲ نفر در رده سنی ۱۶ تا ۴۵ سال و ۱۱ نفر کودکان زیر ۱۵ سال، از جمله یک نوزاد ۱۰ ماهه، بودند.

احمدی جزئیات برخی حوادث را تشریح کرد: در شب ۲۷ مرداد، واژگونی خودروی سمند در اهواز، حوالی سه‌راه تپه به سمت چهارشیر، منجر به مصدومیت دو خانم ۱۸ ساله و فوت یکی دیگر شد. همچنین، در همان روز، برخورد پراید با گاردریل در محور دزپارت به ایذه، ۶ مصدوم، از جمله یک دختربچه ۱۰ ماهه، به همراه داشت. روز ۲۶ مرداد نیز تصادف دو خودرو در جاده شوش، پنج مصدوم، از جمله یک پسربچه هشت ساله و یک دختربچه دو ساله، برجای گذاشت.

وی افزود: در ۲۵ مرداد، واژگونی پژو پارس در جاده پادگان میشداغ شوش، پنج مصدوم داشت که سه نفر به بیمارستان منتقل شدند. همچنین، در ۲۴ مرداد، برخورد رخ به رخ دو خودرو در محور دهدز، هست نفر، از جمله چهار کودک، را راهی درمانگاه کرد. در حادثه‌ای دیگر در ۲۳ مرداد، واژگونی و آتش‌سوزی پژو ۴۰۵ در محور هندیجان به دیلم، سه مصدوم، از جمله یک دختربچه چهار ساله با وضعیت بحرانی، به همراه داشت که با اقدامات سریع اورژانس، وضعیت وی تثبیت شد.

احمدی همچنین به حوادث انفجار گاز اشاره کرد و گفت: در ۲۷ مرداد، انفجار گاز در رامشیر یک خانم ۳۶ ساله و پسربچه دو ساله را مصدوم کرد. همچنین، در ۲۶ و ۱۸ مرداد، انفجارهای گاز در اهواز و شهرک آغاجاری، پنج مصدوم دیگر برجای گذاشت که همگی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس اورژانس خوزستان با ابراز نگرانی از افزایش حوادث واژگونی خودرو، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط در استفاده از گاز، از بروز چنین حوادثی پیشگیری کنند.