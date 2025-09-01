کتابخانه عمومی ولایت هوراند پس از توسعه، بهسازی و تجهیز بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی ولایت هوراند ظهر روز دوشنبه پس از انجام عملیات توسعه، بهسازی کلی و تجهیز با حضور عباس عادلی فر فرماندار هوراند، حجتالاسلام والمسلمین کریم قیاسی امام جمعه شهرستان و اسد بابایی مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی بازگشایی شد.
اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به سرمایهگذاری ۴۵ میلیارد ریالی برای نوسازی این کتابخانه، اظهار داشت: این پروژه با مساحت ۲۱۰ مترمربع بهسازی کلی و در ۱۲۰ مترمربع توسعه یافته و جمعاً با ۳۳۰ مترمربع بهطور کامل بهروزرسانی و تجهیز شده است.
وی افزود: کتابخانه عمومی ولایت هوراند اکنون با استانداردهای روز و بخشهای متنوع شامل سالنهای مطالعه، بخش کودک و نوجوان و مخزن کتاب آماده ارائه خدمات به تمامی علاقهمندان است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی تأکید کرد: توسعه و تجهیز کتابخانههای عمومی از اولویتهای اصلی این اداره کل است و برنامههای گستردهای برای ارتقای خدمات فرهنگی در دست اجرا داریم.
شایان ذکر است این مراسم با حضور جمعی از مدیران محلی و مسئولان شهرستانی برگزار شد و از بخشهای مختلف کتابخانه بازدید به عمل آمد.
