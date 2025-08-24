به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوایی روز یکشنبه در حاشیه دومین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان لیلان گفت: ایجاد هنرستان مکانیک خودرو علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش در حوزههای مهارتی میتواند نیاز جوانان شهرستان لیلان به رشتههای فنی و حرفهای را برطرف کند و در آینده زمینهساز اشتغال پایدار برای آنان باشد.
وی با اشاره به مشکلات دانشآموزان روستایی از احداث خوابگاه ویژه دانشآموزان دبیرستانی خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این خوابگاه دغدغه خانوادهها برای رفتوآمد فرزندانشان به مدارس رفع خواهد شد.
نوایی تاکید کرد: تلاش میکنیم پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، تمامی مشکلات فضاهای آموزشی شهرستان برطرف و مدارس برای پذیرش دانشآموزان آماده شوند تا سال تحصیلی آینده در محیطی بهتر و استانداردتر آغاز شود.
گفتنی است در این جلسه موضوعاتی همچون ایجاد دبیرستانهای رشته انسانی در مناطق شمالی و جنوبی لیلان، تکمیل پروژههای چمن مصنوعی مدارس و تقویت برنامههای فرهنگی و پرورشی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
